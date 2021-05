Eine Chance für Min Li Marti

Mit dem Verzicht Jacqueline Badrans erhöhen sich die Chancen von SP-Nationalrätin Min Li Marti auf eine Wahl in den Zürcher Stadtrat. Die SP teilt am 11. Mai mit, wer ins Rennen steigt. Die Parteidelegierten entscheiden dann am 26. August darüber, wer neben Stadtpräsidentin Corine Mauch und den Stadträten André Odermatt und Raphael Golta Platz auf dem SP-Ticket findet. Die Stadtzürcher Wahlen sind auf den 13. Februar 2022 angesetzt. (be)