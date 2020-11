Ist bald Schluss mit auswärts essen? Covid-Taskforce will Restaurants schliessen Die Ausbreitung des Coronavirus hat sich etwas verlangsamt. Die wissenschaftlichen Berater des Bundesrates schlagen dennoch weitere einschneidende Massnahmen vor, um das Gesundheitssystem vor dem drohenden Kollaps zu bewahren.

Szene aus dem Lockdown im Frühling: Ein Café schliesst seine Tore. Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller

Zu langsam, zu zaghaft: Einzelne Mitglieder der Covid-19-Taskforce des Bundesrats kritisieren selbigen eifrig und scharf, vorzugsweise auf Twitter. Den diplomatischen Part übernimmt Taskforce-Chef Martin Ackermann. «Der Dialog mit dem Bundesamt für Gesundheit und Bundesrat Alain Berset ist gut. Wir können unsere Sichtweise einbringen», sagte er am Freitag an der Medienkonferenz des Bundes zur Lage an der Coronafront. Doch auch Ackermann liess keine Zweifel offen, was er von der Virenpolitik des Bundesrats hält: zu langsam, zu zaghaft.

Das Coronavirus breitet sich zwar etwas langsamer aus als noch vor drei Wochen, als der Bundesrat Einschränkungen wie ein Versammlungsverbot ab 15 Personen oder eine erweiterte Maskenpflicht verhängte. Doch eine Woche nach diesem Schritt steckten im Durchschnitt noch immer zehn Personen zwölf weitere an. Das Wachstum bleibt also exponentiell. Innert acht Tagen verdoppelt sich aktuell die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen. Am kommenden Dienstag werden gemäss Berechnungen der Taskforce alle 985 zertifizierten Betten für die Intensivpflege belegt sein. Die Kapazität kann zwar bis auf 1400 aufgestockt werden, doch das löst laut Ackermann das Grundsatzproblem nicht:

«Wir müssen die Ansteckungen stoppen.»

Die Taskforce fordert deshalb noch einschneidendere Massnahmen, die in einigen Westschweizer Kantonen schon Realität sind: die vorübergehende Schliessung von Restaurants und nicht lebenswichtigen Geschäften sowie eine tiefere Teilnehmerzahl an Versammlungen und privaten Treffen. «Aus unserer Sicht ist das Risiko zu gross, um abzuwarten, ob die bisher beschlossenen Massnahmen genügen», sagte Ackermann. Die geschlossenen Beizen versteht er als Teil eines Gesamtpakets zur Vireneindämmung: Die Bevölkerung soll zum Beispiel noch eindringlicher und mit konkreten umsetzbaren Tipps informiert werden, wie sie Ansteckungen verhindern kann.

Bei Gastrosuisse dürfte die Taskforce auf Unverständnis stossen. Der Verband kritisierte den Bundesrat schon scharf, als er Ende Oktober die Schraube weiter anzog, eine Sperrstunde ab 23 Uhr verhängte und pro Tisch nur noch vier Gäste erlaubte. Aktuell deutet aber wenig darauf hin, dass der Bundesrat den Empfehlungen der Taskforce sofort folgt. Gemäss Recherchen unserer Zeitung läuft bei den Kantonen keine Anhörung zum Thema.

Regelbrecher dämpfen Moral des medizinischen Personals

Der Bund vermeldete am Freitag 9409 weitere laborbestätigte Infektionen. 231 Personen wurden neu ins Spital eingewiesen, 70 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ob die zusätzlichen Massnahmen von Ende Oktober, wie die Schliessung von Discos oder das Veranstaltungsverbot ab 50 Personen, die erhoffte Trendwende bewirken, kann das BAG noch nicht abschätzen. Klar ist: Sinkende Fallzahlen entspannen die Lage im Gesundheitswesen nicht sofort. Die Zahl der Hospitalisierungen spiegelt nämlich das Infektionsgeschehen von vor zehn Tagen wider. Derweil wachsen die Sorgen, dass das Gesundheitspersonal den Ansturm an Covid-Patienten nicht mehr stemmen kann. Der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen spürt die Bereitschaft des medizinischen Personals, 150-prozentigen Einsatz zu leisten. Das Mitglied der Vereinigung der Kantonsärzte weiss nach einem Besuch auf der Basler Intensivstation aber auch, was die Motivation knickt: Wenn Ärzte und Pfleger nach Sonderschichten Passanten begegnen, welche die Coronaregeln missachten. Steffen appellierte an die Bevölkerung, die Massnahmen zum «Schutz von uns allen» umzusetzen. Auch der Mediziner schliesst weitere Einschränkungen im Alltagsleben nicht aus, warnte aber vor zu grossen Erwartungen.

«Die Wirkungen von einzelnen Massnahmen sind nur beschränkt vorhersehbar.»

Vieles in der Pandemiebekämpfung folge notgedrungen dem Prinzip von Versuch und Irrtum. Einen ganz praktischen Tipp hatte er auf Lager. Im Arbeitsleben solle man auch beim Mittagessen an die Schutzmassnahmen denken. Bei dieser geselligen Angelegenheit komme es laut den Contact-Tracern zu vielen Infektionen.