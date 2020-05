Chefposten in zwei Bundesämtern müssen neu besetzt werden – Simonetta Sommaruga verkündet Personalien Im Präsidialdepartement werden zwei Direktorenstellen neu besetzt: Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) und das Bundesamt für Umwelt (Bafu) stehen bald unter neuer Leitung. Wir berichten live.

08:37 Uhr

Katrin Schneeberger (52). Screenshot chm

Ebenfalls neu besetzt wird der Direktorenposten beim Bundesamt für Umwelt, nachdem der bisherige Direktor Marc Chardonnens aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten ist. Als seine Nachfolgerin ernennt der Bundesrat nun Katrin Schneeberger (52), wie es in der Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Schneeberger ist seit 2012 beim Bundesamt für Strassen (Astra) tätig, seit 2015 als stellvertretende Direktorin. Sie habe fundierte Kenntnisse an der Schnittstelle zwischen Naturwissenschaften, Politik und Wirtschaft, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Zu ihren Aufgaben wird es gehören, die Umwelt- und Klimapolitik weiterzuentwickeln. Sie tritt ihr neues Amt am 1. September an.

08:34 Uhr

Bernard Maissen (59) Keystone

Der ehemalige Journalist Bernard Maissen (59) wird am 1. Juli die Leitung des Bundesamts für Kommunikation übernehmen. Maissen ist seit 2018 als Vizedirektor im Bakom tätig, zuvor war er Chefredaktor und Geschäftsleitungsmitglied bei der Schweizerischen Depeschenagentur SDA.

Maissen tritt die Nachfolge von Philipp Metzger an, der im Februar dieses Jahres zur Internationalen Elektrotechnischen Kommission gewechselt hat. Zu Maissens Aufgaben wird es gehören, die Schweizer Medien- und Telekommunikationspolitik umzusetzen und weiterzuentwickeln.

08:29 Uhr

Liebe Leserinnen und Leser, einen guten Morgen aus der Redaktion. In Kürze wird Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga vor die Medien treten und über neue Personalien in zwei Bundesämtern informieren.