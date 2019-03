Ju-Air darf nicht mehr über Städte fliegen – Für die Verantwortlichen kommt das Verbot überraschend

Hebt die «Tante Ju» dereinst wieder ab, dann nur noch privat für Vereinsmitglieder. Und um die Bevölkerung am Boden zu schützen, will der Bund Überflugverbote in dicht besiedeltem Gebiet. Nun entbrannt ein Streit über Sinn und Unsinn einer solchen Massnahme.