Kampfjet-Kosten von 18 Milliarden Franken: Unseriöse Berechnungen oder einfach nur transparent?

Sie sind auffällig ruhig: Obwohl sie um einen Milliardenauftrag buhlen, halten sich die vier im Bieterrennen verbliebenen Hersteller zurück. Das ist vom Bund so gewollt. Schon früh hat das Verteidigungsdepartement den Herstellern ins Gewissen geredet. Am 16. September 2019 beschloss das VBS sein Kommunikationskonzept bis zur Abstimmung. Bereits am 19. September liess das VBS ein E-Mail an alle potenziellen Flugzeuganbieter raus. «Das Departement kann die Anbieter gesetzlich nicht dazu zwingen, dieser Empfehlung zu folgen», schrieb das VBS zwar, formulierte dann aber doch sehr konkrete Erwartungen. «Wir empfehlen dringend, keiner Vereinigung oder Partei irgendwelche finanziellen Zuwendungen anzubieten.» Ebenso teilte das VBS den Herstellern mit, man «würde es schätzen», über Medienanfragen bei den Herstellern informiert zu werden. Dies zeigen Dokumente, die CH Media per Öffentlichkeitsgesetz von der Beschaffungsstelle Armasuisse verlangt hat. Bereits zuvor hatte der «Beobachter» über die «perfekt orchestrierte und getaktete Kampagne» des VBS berichtet. Die Zeitschrift hat ein detailliertes Abstimmungsdrehbuch aus Amherds Departement öffentlich gemacht, das zeigt, dass Amherds Kommunikation bis ins letzte Detail durchdacht ist. (lfh)