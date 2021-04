Kanton gegen Bund Impfstoff-Verzögerungen: SVP-Gesundheitsdirektor Schnegg will das BAG entmachten – jetzt sagt er, was sein Plan ist Der Berner Regierungspräsident Pierre Alain Schnegg (SVP) ist, anders als seine Partei, für eine strikte Coronapolitik. Doch nun hat er das Vertrauen in den Bund verloren. Erst machte Schnegg seinem Ärger auf Twitter Luft, jetzt skizziert er gegenüber CH Media, wie die Impflogistik umgebaut werden sollte.

«Der Bund ist Besteller, der Bund bezahlt, der Bund ist der Kunde», sagt der Berner Regierungspräsident Pierre Alain Schnegg (SVP). Bild: Peter Schneider/Keystone

Der Begriff «Eskalation» wird der Angelegenheit mehr als gerecht: Es ist ein öffentlicher Angriff, wie man ihn bei Schweizer Magistraten noch selten erlebt hat. Dem Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg reicht es. Der SVP-Regierungspräsident will, dass der Bundesrat dem bisher zuständigen Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Impflogistik entzieht und an Private überträgt; «den Profis der Industrie», wie es Schnegg in einem Tweet selbst formulierte. Denn offensichtlich verfüge das BAG schlicht nicht über die nötigen Fachkompetenzen.

La conféd. nous demande de vacciner sans réserve. Les 26 cantons sont priés jeudi d'aug la cadence et ve on les informe que la livr ne se fait pas. Le CF doit retirer ce dossier de l‘OFSP pour le confier à des pro de l'industrie @GDK_CDS @alain_berset @ParmelinG @ignaziocassis — Pierre-Alain Schnegg (@paschnegg) April 17, 2021

Hintergrund der Affiche: Eine Impfstofflieferung des Herstellers Moderna traf nicht wie angekündigt ein. Publik machte die Verzögerung freilich nicht der Bund selbst, sondern Schnegg. Demnach seien die Kantone am Freitagabend darüber informiert worden, dass «die angekündigte umfangreiche Lieferung an Moderna-Impfstoff nur in sehr geringem Umfang eingetroffen ist». Das Gros der Dosen soll erst in der nachfolgenden Woche nachgeliefert werden.

Kanton will nicht mehr auf den Bund hören

Die Nachricht kam nur einen Tag, nachdem der Bund und die Kantone sich darauf geeinigt hatten, dass künftig die Reserven an Impfstoffen für die Zweitimpfung reduziert werden können. Es gehe nicht an, dass der Bund die Kantone für ihr Impftempo kritisiere und gleichzeitig die Lieferungen nicht sicherstellen kann, sagte Schnegg dazu.

«Nicht so dramatisch»: BAG-Chefin Anne Lévy. Bild: Keystone

Das BAG sah sich übers Wochenende bemüssigt, auf die Vorwürfe zu reagieren. Gegenüber dieser Zeitung wies es die Verantwortung explizit von sich: «Die genauen Lieferungskadenzen liegen ausserhalb unseres Einflussbereichs.» Man müsse auch künftig mit solchen Schwankungen rechnen. «Wichtig ist, dass die Dosen rasch verimpft werden», sagte Amtschefin Anne Lévy dem Onlineportal des «Blicks». In der Schweiz seien immer noch Hunderttausende unverimpfte Dosen an Lager, auch im Kanton Bern. Für Lévy steht fest:

«Es treffen regelmässig Lieferungen ein, daher ist es nicht so dramatisch, wenn einmal eine etwas kleiner ausfällt.»

Solche Aussagen wiederum sind es, die Pierre Alain Schnegg erst recht wütend machen. Gegenüber CH Media erklärt der Berner Regierungsrat:

«Es ist sehr wohl dramatisch, wenn versprochene Lieferungen nicht eintreffen.»

Denn die Terminvergabe für Impfwillige erfolge über eine Applikation, da könne man nicht einfach Zehntausende Termine verschieben. «Es ist für die Kantone unmöglich, sicher zu planen, wenn die Lieferungen von Impfstoff nicht garantiert werden können oder wenn die Kommunikation so läuft wie letzte Woche», so Schnegg.

Die Reserven senken? Die zweite Impfdosis mit erst noch zu erfolgenden Lieferungen sicherstellen, wie es der Bund will? Davon hält er nichts. «Der Impfstoff muss in der Schweiz eingetroffen sein. Auf Lieferversprechen lassen wir uns nicht mehr ein», kündigt Schnegg an. Im Kanton Bern werde man wegen der wiederholten Lieferschwierigkeiten weiterhin die Dosen für die Zweitimpfung an Lager halten.

Fehlt dem BAG schlicht das Know-how?

An seiner Forderung, dem Bund das Impfprogramm zu entziehen und in die Hände der Privatwirtschaft zu legen, hält der SVP-Mann fest. Er doppelt nach:

«Es gibt in der Industrie ausgewiesene Spezialisten, die sich um die Lieferketten kümmern.»

Dabei denkt Schnegg etwa an die Maschinenindustrie oder an die pharmazeutische Branche. «Der Bund ist Besteller, der Bund bezahlt, der Bund ist der Kunde», betont er. «Man weiss nicht erst 24 Stunden vor Liefertermin, dass man nicht liefern kann.» Deshalb müsse dieser Prozess besser begleitet werden. Denn dass es in einem solchen Industrieprogramm zu Produktionsproblemen kommen kann, sei allen klar.

Blick in ein Impfzentrum: Der Kanton Bern fordert, dass der Bund die Verantwortung für die Lieferungen an die Wirtschaft abgibt. Bild: Kenneth Nars

«In solchen Situationen sind stündliche Updates notwendig», zählt der frühere Unternehmer Schnegg auf. Ebenso müssten etwa Vertrauenspersonen des Kunden vor Ort bei den Herstellern sein, um direkt informiert zu werden und Einfluss nehmen zu können. «Leute aus der Wirtschaft kennen solche Situationen, deswegen sollte man dieses Know-how jetzt einbinden», ist Schnegg überzeugt. Schliesslich habe die Bevölkerung ein Anrecht darauf, dass der von ihr finanzierte Impfstoff so rasch wie möglich in der Schweiz ankomme.