Katholische Kirche Die Bischöfe und ihr Mea culpa – einfach zurücktreten können sie aber nicht Die Schweizer Bischöfe stehen im Kreuzfeuer: Sie haben jahrzehntelang sexuellen Missbrauch vertuscht. Am Mittwoch setzten sie zu grossen Entschuldigungen an – und ein Mitglied der Bischofskonferenz legte wegen Missbrauchsvorwürfen sein Amt auf Eis.

Jean Scarcella, Abt von Saint-Maurice und Mitglied der Schweizerischen Bischofskonferenz, lässt sein Amt wegen Missbrauchsvorwürfen ruhen. Bild: Keystone

Die Zahl hallt nach: Mehr als 1000 Missbrauchsfälle im Umfeld der katholischen Kirche haben Historikerinnen und Historiker der Universität Zürich dokumentiert. Die Opfer waren meistens minderjährig, die Täter fast immer Priester. Am Dienstag wurde die Studie präsentiert, welche die Kirchenoberen in einem schlechten Licht zeigt. Sie haben verschwiegen, vertuscht und die Täter oft einfach versetzt. Am Mittwoch setzten die Bischöfe zum grossen Entschuldigungsreigen an.

In St. Gallen bat Bischof Markus Büchel um Entschuldigung und versprach, sich für ein schonungsloses Aufarbeiten des sexuellen Missbrauchs im Bistum St. Gallen einzusetzen. Problematisch ist für Büchel insbesondere der Fall des Priesters E. M., dem sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Wegen seines «Gefährdungspotenzials» versetzte ihn das Bistum 2012 von der Seelsorge in ein Kloster – doch er tauchte immer wieder in Gemeinden als Seelsorger auf. Sogar 2023 hielt E. M. noch Eucharistiefeiern ab. Büchel räumte Fehler ein. Er habe es betreffend E. M. unterlassen, die Vorabklärungen durch seinen Vorgänger Bischof Ivo Fürer erneut zu prüfen und zu handeln.

Unter Druck ist auch der Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg. Gemäss einem Bericht des «Sonntags-Blicks» wird Charles Morerod Vertuschung vorgeworfen. Er sei bei Verdachtsfällen von sexuellem Missbrauch nicht eingeschritten und habe einen Priester trotz Vorwürfen befördert. Es läuft eine Voruntersuchung gegen ihn, vom Vatikan als Sonderermittler eingesetzt wurde der Churer Bischof Joseph Bonnemain. Gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte Morerod, er könne diese Anschuldigungen nicht kommentieren, da die «Fakten bei den zuständigen Organen» eingereicht worden seien, d. h. bei der staatlichen und der kirchlichen Justiz. Auch Morerod zeigte sich erschüttert von der Zürcher Studie und will sich für einen Kulturwandel einsetzen,

Im Bistum Sitten steht Bischof Jean-Marie Lovey in der Kritik. Auch ihm wird Vertuschung vorgeworfen und auch gegen ihn wurde eine Voruntersuchung eingeleitet. Lovey sagte in Sitten, er denke nicht daran, sein Amt ruhen zu lassen. Aber: «Wenn Bonnemain mir Vertuschung nachweist, trete ich zurück», sagt er. Die Forscher der Universität Zürich haben festgestellt, dass in der Diözese Sitten regelmässig Akten des Geheimarchivs vernichtet worden seien. Die Verantwortlichen rechtfertigten dies am Mittwoch damit, dass die Aktenvernichtung nach zehn Jahren vom Kirchenrecht vorgeschrieben sei. Auch in Sitten geben sich die Kirchenoberen zerknirscht: Die Bischöfe nehmen die Ausführungen dieser Studie sehr ernst und hoffen und wünschen, dass deren Veröffentlichung zu einer besseren Anerkennung des zugefügten Leids führt.

Missbrauchsvorwurf Abt von Saint-Maurice lässt sein Amt ruhen Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche führt zu personellen Konsequenzen: Jean Scarcella, Abt von Saint-Maurice, lässt sein Amt ruhen, bis die Untersuchungen abgeschlossen sind. Das teilte der Abt mit. «Die Ermittlungen betreffen auch einen Vorwurf, der gegen mich erhoben wurde», schreibt Scarella, der auch Mitglied der Schweizer Bischofskonferenz ist. Es besteht der Verdacht auf sexuellen Missbrauch und Vertuschung. Bischof Joseph Bonnemain wurde vom Vatikan als Untersuchungsleiter eingesetzt und soll die Geschehnisse intern untersuchen. Der Bericht sollte bis Ende Jahr vorliegen. «Ich habe Bischof Bonnemain meine volle Kooperation zugesichert», schreibt Scarcella. (mg)

«Wir sind schockiert und konsterniert», hiess es auch an der Medienkonferenz des Bistums Lugano. Dieses wird interimistisch von Weihbischof Alain de Raemy geleitet. Und auch gegen ihn gibt es Vorwürfe. Er soll möglicherweise einen Missbrauchsfall in einem Walliser Chalet, das seiner Familie gehörte, vertuscht haben. Auch gegen de Raemy läuft eine Voruntersuchung. Just deswegen wollte de Raemy keine Stellung nehmen, «auch wenn es mir auf den Lippen brennt». Bis Ende Jahr soll die Untersuchung abgeschlossen sein. Nach der Medienkonferenz sagte er gegenüber dieser Zeitung nur so viel: «Ich habe in dieser Sache ein reines Gewissen.» Einen allfälligen Ausstand, so wie von Jean César Scarcella als Abt der Territorialabtei Saint-Maurice im Zusammenhang mit dieser Untersuchung angekündigt, hält de Raemy nicht für notwendig. Auch in Lugano wurden Akten vernichtet, wie die Universität Zürich festhält. Erklärungsbedarf bleibt, was mit fehlbaren Geistlichen im Bistum Lugano passierte. Denn teilweise wurden diese einfach in andere Pfarreien versetzt, ohne dass es zu echten Sanktionen kam. De Raemy kündigte an, dass nicht nur Priesteranwärter künftig genau geprüft würden, sondern auch amtierende Pfarrer.

Konsequenzen haben die Bischöfe noch keine gezogen, zumindest nicht in eigener Sache. Allerdings ist der Rücktritt eines Bischofs keine triviale Angelegenheit. Das Amt kann man nämlich nicht niederlegen wie etwa ein politisches Mandat. Zurücktreten darf ein Bischof nur, wenn es der Papst erlaubt. In Deutschland hatten verschiedene Bischöfe im Zusammenhang mit Missbrauchsskandalen ihren Rücktritt angeboten, die der Papst jedoch ablehnte.

Das Problem der Verjährung

Die Missbräuche in der katholischen Kirche trieben im Bundeshaus auch die Parlamentarierinnen und Parlamentarier um. Nationalrätin Marianne Binder (Mitte/AG) sprach von einer Ungeheuerlichkeit gegenüber den Opfern. Die Missbräuche und Vertuschungen widersprächen den urchristlichen Werten fundamental und würden die wichtige karitative und seelsorgerische Arbeit der Kirche pervertieren. Binder sieht sich darin bestätigt, dass sich die katholische Kirche öffnen müsse. Sie fordert seit langem, dass auch Frauen als Priesterinnen geweiht werden und das Zölibat freiwillig wird.

Kann und soll die Politik etwas tun? Binder sieht den Hebel am ehesten beim Strafrecht. Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern unter 12 Jahren ist in der Schweiz nicht mehr verjährbar. Allerdings gilt dies nicht für Taten, die am 30. November 2008 bereits verjährt waren. Binder könnte sich vorstellen, die Unverjährbarkeit auszuweiten, damit vertuschte Missbräuche in der katholischen Kirche noch strafrechtlich aufgearbeitet werden können.

Im Kirchenrecht gelten andere Verjährungsfristen. Bei schweren Sexualdelikten durch Kleriker gegen Minderjährige kann das Dikasterium für die Glaubenslehre die Verjährungsfristen aufheben.