Keine Energy-Drinks an unter 14-Jährige – erster Schweizer Detailhändler zieht Koffeingrenze

Per 1. Februar 2019 verkauft Spar keine Getränke mit erhöhtem Koffeingehalt an unter 14-Jährige. Damit setzt Spar als erster Schweizer Detailhändler eine Alterslimite. Dies sei eine freiwillige Selbstverpflichtung für eine gesündere Ernährungsweise, teilt das Unternehmen am Donnerstagmorgen mit.