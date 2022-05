Kinderrechtskonvention missachtet Hörbehindertes Mädchen ohne vertiefte Prüfung ausgeschafft: UNO-Ausschuss rüffelt die Schweiz für den Umgang mit Kindern Gemäss dem UNO-Kinderrechtsausschuss hat die Schweiz erneut gegen die Kinderrechtskonvention verstossen. Zum dritten Mal in drei Jahren. Zudem hat kein Land derzeit mehr hängige Verfahren beim UNO-Kinderrechtsausschuss als die Schweiz. Warum tut sich Bern schwer mit diesem Abkommen?

Plüschtier eines Kindes im Bundesasylzentrum Basel. Keystone

Kinderrechte sind eine Selbstverständlichkeit, vor allem in der Schweiz. So jedenfalls die nahe liegende Annahme. Doch sie werden nicht immer voll und ganz umgesetzt.

Der UNO-Kinderrechtsausschuss hat kürzlich gemeldet, dass die Schweiz gegen die Kinderrechtskonvention verstossen habe. Und das zum wiederholten Mal. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat ein hörbehindertes Mädchen nach Russland ausgewiesen, ohne zu prüfen, ob es dort die nötige medizinische Versorgung erhält. Zudem hatte die Sechsjährige die schweizerdeutsche Gebärdensprache zu erlernen begonnen, die ihr in Russland nichts mehr nützt. Der Ausschuss rügt auch, dass ihr 12-jähriger Bruder im Asylprozess nicht angehört wurde, obwohl die Kinderrechtskonvention dies vorschreibt. Gemäss der Uno hat die Schweiz in diesem Fall gegen Artikel 3 (Kindswohl muss vorrangig berücksichtigt werden), Artikel 12 (Kinder haben ein Recht, angehört zu werden) und Artikel 24 (Kinder haben das Recht auf Gesundheitsvorsorge) der Kinderrechtskonvention verstossen.

Pikant: Die Toggenburger Kesb im Kanton St. Gallen hielt zwar eine Kindesschutzmassnahme ausdrücklich für angezeigt, verzichtete allerdings auf den Schutz des Kindes, um «das Asylverfahren nicht zu untergraben». Dies geht aus einem Schreiben hervor, das CH Media vorliegt. Die Kesb habe somit den Kindesschutz nicht vorrangig behandelt und deshalb ihre Funktion nicht korrekt wahrgenommen, sagt Klausfranz Rüst-Hehli, der sich seit vielen Jahren mit der Kinderrechtskonvention beschäftigt und den Fall vor den Kinderrechtsausschuss getragen hat. Die Toggenburger Kesb wollte sich dazu nicht äussern.

Spitzenreiterin bei den hängigen Verfahren

Kinderrechtsexperte Klausfranz Rüst-Hehli zVg

Immer wieder gerät die Schweiz ins Visier des Uno-Kinderrechtsausschuss. Auch im Jahr 2020 wurde Bern dafür gerügt, das Anhörungsrecht von Kindern im Asylverfahren ignoriert und das Kindeswohl verletzt zu haben. Damals ging es um einen Fall von zwei Knaben einer Familie aus Aserbaidschan, die nach Italien ausgewiesen werden sollte. Das SEM hätte den Kindern die Möglichkeit gewähren müssen, zur Sache angehört zu werden, so der UNO-Kinderrechtsausschusses. Ebenso seien die eingereichten medizinischen Berichte und Bezeugungen über den Gesundheitszustand der Kinder nicht beachtet worden. Eine weitere Rüge erhielt die Schweiz im September 2021, als sie ein staatenloses Flüchtlingskind nach Bulgarien auswies. In allen drei Fällen hat die Schweiz gemäss UNO-Kinderrechtsausschuss sowohl gegen Artikel 3 als auch gegen Artikel 12 verstossen. Kommt hinzu: Derzeit hat kein anderes Land mehr hängige Verfahren beim UNO-Kinderrechtsausschuss als die Schweiz. Es sind 21 Fälle, gefolgt von Spanien mit 17 hängigen Verfahren.

Dabei gelobte der Bund bereits nach der ersten Rüge im Jahr 2020 Besserung und verfasste ein Kreisschreiben an alle Bundesasylzentren. Darin stand: «Neu wird den Eltern von begleiteten Kindern unter 14 Jahren das rechtliche Gehör zur Situation der Kinder gewährt, das Kind wird jedoch nur angehört, wenn sich dies gemäss Einschätzung der Eltern ‹als notwendig› erweist.» Auch ein Leitentscheid des Bundesgerichts vom Dezember 1997 besagt, dass Kinder ab sechs Jahren grundsätzlich angehört werden sollen bei Entscheiden, die sie auch betreffen.

Minimalgarantien zum Schutz der Kinder

Trotzdem hat das SEM das Handbuch Asyl und Rückkehr nicht angepasst. Dort steht weiterhin, dass «jedes Kind im Alter über 14 Jahre» vorgeladen wird. Warum? Das SEM sagt, dass die Entscheide des Kinderrechtsausschusses «formell keinen völkerrechtlich verbindlichen Charakter aufweisen.» Mit anderen Worten: Der UNO-Kinderrechtsausschuss ist keine gerichtliche Instanz. Die Menschenrechtsanwältin Stephanie Motz kritisiert diese Aussage: «Die Schweiz hat das Abkommen freiwillig unterzeichnet, hält sich aber nicht daran, denn das Kindswohl findet in den meisten Asylverfahren keine Beachtung.» Eigentlich seien auch die Entscheide des Kinderrechtsausschusses zwar nicht gerichtlich, aber de facto bindend, da es sich um Minimalgarantien zum Schutz der Kinder handle. «Jeder Staat, der etwas auf die Rechtsstaatlichkeit hält, muss alles daransetzen, bei Kindern Minimalgarantien zu gewährleisten.»

Mögliche Erklärungen und ein Knackpunkt

Warum tut sich die Schweiz derart schwer mit der Umsetzung der Kinderrechtskonvention? Für Klausfranz Rüst-Hehli gibt es mehrere mögliche Erklärungen. «Der Bundesrat weigert sich, die Wirkung solcher UNO-Entscheide zu regeln.» Seit Jahren kämpft er dafür, dass die Kinderrechtskonvention nicht toter Buchstabe bleibt. Aber: «Das SEM hat kein echtes Interesse, denn sonst würde die Anerkennungsquote für Asylgesuche steigen», sagt der St.Galler. Und folgert: «Die Schweiz gewährt vielen Kindern im Asylverfahren keinen Schutz, die eigentlich Schutz bräuchten.» Ausserdem gebe es noch einen anderen Knackpunkt: «Für die Verwaltung und Gerichte ist es einfacher, im Gesetz oder in einer Verordnung nachzuschauen, als relativ abstrakte Abkommen auszulegen», sagt Rüst-Hehli. Zumindest die vier Grundprinzipien (siehe Infobox) der Kinderrechtskonvention müssten seiner Meinung nach zum Beispiel auch im kantonalen Gesetz verankert werden. Auch habe der Bund nie eine der zahlreichen Revisionen des Asylgesetzes zum Anlass genommen, um an die Menschenrechte der Kinder zu denken. Er führt eine weitere Erklärung an: Wenn Kinder kein politisches Gewicht hätten, ändere sich nur wenig an ihrer rechtlichen Stellung. «Kaum jemand gewinnt ein Nationalrats-Mandat, wenn er sich für Kinder einsetzt.»

Auch die Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht stellt der Schweiz im Umgang mit Kindern in benachteiligten Situationen ein schlechtes Zeugnis aus. Gemäss der Beobachtungsstelle werden Kindern in asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren die ihnen zustehenden Rechte oft nicht gewährt. Kein Wunder, rufe die Schweiz immer wieder den UNO-Kinderrechtsausschuss auf den Plan, sagt Rahel Wartenweiler. Sie ist Geschäftsführerin von «Netzwerk Kinderrechte Schweiz», einem Zusammenschluss von 60 Organisationen im Bereich Kinderschutz. «Weitere Rügen werden folgen, solange das SEM und die kantonalen Migrationsämter ihre Praxis nicht anpassen wollen. Es kann allerdings nicht im Interesse der Schweiz sein, Rüge um Rüge einzufangen.»

Was sagt das SEM? Es verweist darauf, dass seit März 2019 alle Asylsuchenden über eine Rechtsvertretung verfügen, «die auch die Interessen minderjähriger Kinder vertritt».