Kirche Streit um Frauenkloster Wonnenstein: Steckt der St.Galler Bischof in einem Interessenskonflikt? Eine Interessengemeinschaft unterstützt Schwester Scolastica im Kampf um das Frauenkloster Wonnenstein. Jetzt setzt sie den St.Galler Bischof Markus Büchel unter Druck.

Sie will das Kloster Wonnenstein als Frauenkloster erhalten: die 78-jährige Schwester Scolastica Schwizer. Bild: Arthur Gamsa (Niederteufen, 13. Dezember 2022)

Schwester Scolastica Schwizer, die «Hausbesetzerin von Gottes Gnaden», spricht von einem «Gebetsturm». Rund 100 Personen besuchten am Sonntag den Gottesdienst im Kloster Wonnenstein. Dazu eingeladen hatte die Interessengemeinschaft Wonnenstein. Ihr Ziel: Das Kloster in Niederteufen, gelegen auf Territorium des Kantons Appenzell Innerrhoden, bleibt ein exklusives Frauenkloster und wird in eine Stiftung unter kirchlicher Aufsicht überführt. Scolastica ist die letzte Franziskanerin, die in der Anlage mit 650-jähriger Tradition lebt. Im Januar 2020 verstarb die Oberin.

Das Kloster gehört seit 2014 dem Verein Kloster Maria Rosengarten Wonnenstein. Er entstand auf Initiative von Mitgliedern der Studentenverbindung Bodania der Universität St. Gallen. Sie haben im Vorstand die Macht und wollen die religiöse Anlage für profane Zwecke umnutzen. Geplant sind Büros, Wohnungen, Gewerberäume und ein Klostershop. Gleichzeitig möchte der Verein, so steht es in den Statuten, das Kloster erhalten und es einer neuen Gemeinschaft offenhalten. Die 78-jährige Scolastica misstraut dem Versprechen. Zudem lehnt sie die Mischung aus religiösem und weltlichem Charakter ab. Sie hat zwei Gemeinschaften an der Angel, die nach Niederteufen ziehen könnten.

Die Ordenskongregation des Vatikans hat Scolastica aufgefordert, Wonnenstein bis am 1. Oktober dieses Jahres zu verlassen – doch Scolastica trotzt der römischen Order. Auch das Bistum St. Gallen versucht seit langem, sie zum Rückzug zu bewegen. Es fände es besser, wenn sie sich einer anderen Gemeinschaft anschlösse, anstatt allein im Kloster zu leben.

Auch Bischof Markus Büchel ist involviert in die Kontroverse um das Kloster Wonnenstein. Bild: Arthur Gamsa (St. Gallen, 20. September 2022)

Doch jetzt gerät das Bistum selber unter Druck. Die IG Wonnenstein um den Innerrhoder alt Regierungsrat Sepp Moser - sie zählt 800 Mitglieder - sieht eine heikle Konstellation. Einerseits ist Markus Büchel als St. Galler Bischof das geistliche Oberhaupt des Klosters Wonnenstein, andererseits ist er Ehrenmitglied (Verbindungsname: Teddy) der Studentenverbindung Bodania. Die IG verlangt vom Bistum in einem offenen Brief, Stellung zu beziehen zu diesem «schwerwiegenden Interessenskonflikt». Dem Bistum war es nicht möglich, sich bis am Dienstag zur Forderung zu äussern. Fest steht: Wenn der Verein Maria Rosengarten Wonnenstein seinen Zweck ändern will, muss der St. Galler Bischof seine Zustimmung geben. Büchel trägt also zwei Hüte: Er ist Bischof und Mitglied der Bodaner – die Interessen von Kirche und einem weltlichen Verein können divergieren.

Klöster verschwinden - immer weniger Ordensmitglieder

Der Streit um das Kloster Wonnenstein steht in einem grösseren Kontext: Als sich Scolastica 1964 in den Orden aufnehmen liess, beteten und arbeiteten noch 41 Schwestern in Wonnenstein. Doch die Säkularisierung erfasste auch den kleinen Flecken in der Ostschweiz. Für Wonnenstein, ja die Klöster generell, manifestiert sich das in einem fortschreitenden Schrumpfungsprozess: Die Mitglieder sterben langsam weg, und die meisten haben das AHV-Alter längst erreicht. Lebten 2012 noch 966 Männer in einer klösterlichen Gemeinschaft, waren es 2020 noch 656. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der Ordensschwestern von 3364 auf 2263. Sinnbildlich für die demografisch tristen Zukunftsperspektiven stehen zwei Zahlen: Gemäss der Kirchenstatistik des sozialpastorologischen Instituts gibt es in der Schweiz derzeit nur fünf Novizen und drei Novizinnen, die ein Leben hinter Klostermauern anpeilen.

In den letzten 20 Jahren wurden in der Schweiz gut 10 Frauen- und Männerkloster aufgelöst. Die Kapuziner in Brig versuchten, das Unausweichliche auf originelle Art abzuwenden. Per Inserat in der NZZ suchten sie im Jahr 2010 Nachwuchs. Die Aktion bescherte zwar Schlagzeilen rund um den Globus, die erhoffte Rettung blieb allerdings aus. 2017 schloss der Kapuzinerorden seine Niederlassung in Brig und veräusserte das Kloster. Die acht verbliebenen Ordensmänner, die die Zukunft nicht mehr hätten stemmen können, zogen in andere Klöster. Jetzt kümmert sich eine Stiftung in dem Gebäude um Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Die Klosterkirche wurde ins Rechtskleid einer Stiftung gegossen und bleibt für Gottesdienste erhalten.

Die Zukunft der Klöster beschäftigt auch die akademische Welt. Im letzten September führte die Universität Luzern eine Tagung durch zum Thema. Es zeigt sich: Beim Transformationsprozess für neue Nutzungen gilt es viele Fragen zu klären. Welche Rechtsform nimmt das Kloster an? Wer ist Eigentümer? Wie stellt man die Finanzierung des Betriebs sicher? Welche Auflagen geben das Raumplanungsgesetz, aber auch der Denkmalschutz vor? Bleibt ein bisschen klösterlicher Geist erhalten, zum Beispiel dadurch, dass in der Kirche weiterhin heilige Messen zelebriert werden?

Markus Ries, Professor für Kirchengeschichte an der Universität Luzern. Bild: zvg

Zur Tagung luden der Verein Inländische Mission und der Lehrstuhl für Kirchengeschichte der Universität Luzern von Professor Markus Ries. Ries sieht drei Zukunftsoptionen. Zum einen kann die aussterbende Gemeinschaft durch eine andere ersetzt werden. So übernahmen zum Beispiel indische Schwestern im Jahr 2017 das Kloster Visitation in Solothurn. Zum andern werden Klöster oft einem anderen kirchlichen oder sozialen Zweck zugeführt. So entstehen zum Beispiel Büroräume für die Landeskirchen oder Einrichtungen, in denen Menschen mit einer Beeinträchtigung betreut werden. Schliesslich wandeln sich Klöster auch zu Stätten, an denen Bildung und Kultur eine Rolle spielen – in kulturhistorisch speziellem Ambiente.