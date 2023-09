Zehntausende ziehen an nationaler Klimademo durch Bern

Gastronomie Oscar de Matos zu seinem Wechsel nach Deutschland: «Die Luzerner dürfen nicht glauben, ich hätte es nicht versucht»

Der Spitzenkoch hat mit dem «Maihöfli» die Gastronomie in Luzern geprägt. Jetzt kocht er am Schluchsee im Schwarzwald in einem Pop-up auf der Baustelle. Welche Pläne hat er – und warum hat es nicht geklappt hat mit einem neuen Lokal in Luzern?