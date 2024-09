Kommentar Knausrige Ukraine-Hilfe: Und wie wollen Sie das den Menschen erklären, die in Cherson gerade vor der Flut flüchten? Im Bundeshaus wird viel über Wiederaufbauhilfe geredet. Doch beschlossen wird nichts. Manche Argumente sind kleinkrämerisch. Die Schweiz ist sehr reich – dieser Wohlstand verpflichtet. Stefan Bühler Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Nach dem Dammbruch und der Überflutung riesiger Gebiete in und um die Stadt Cherson müssen die Menschen ihre Häuser verlassen: Der Wiederaufbau der Ukraine wird Milliarden kosten. (7. Juni 2023) Mykola Tymchenko / EPA

Ja, der Bund schreibt rote Zahlen. Und ja, der Bund muss sparen. Das sollte freilich möglich sein, wie ein Blick auf die mannigfaltigen Subventionen und den Ausbaustandard der Verwaltung zeigt. Trotzdem: Im internationalen Vergleich ist die Schweiz ein unglaublich reiches Land.

Darauf ist man hierzulande stolz. Dieser Reichtum bedeutet aber auch Verantwortung - in der Ukraine und weltweit. Diese Verantwortung nimmt der Bund zu wenig wahr. Die schönen Bilder von der Ukraine-Konferenz in Lugano vom letzten Jahr und drei Nothilfepakete dürfen erwähnt werden, genügen aber nicht. Es sind rasch grosszügigere Beiträge gefragt, trotz des Risikos, dass der Krieg solche Aufbauhilfen teils gleich wieder vernichten könnte: In der Ukraine leben immer noch Millionen Menschen.

Doch die Schweizer Politik verliert sich im Klein-Klein. Der Nationalrat lehnt 5-Milliarden für die humanitäre Hilfe ab. Und im Bundesrat, wo man die Notwendigkeit eines grösseren Hilfspakets durchaus erkennt, scheint das grösste Problem, wie man dieses an der Schuldenbremse vorbei manövriert. Zum Glück erfahren das die Menschen nicht, die in Cherson gerade aus ihren überfluteten Häusern evakuiert werden.

Die Schweiz kann sich vieles leisten. Aber sie darf es sich nicht leisten, bei der internationalen Hilfe zu knausern. Schon gar nicht in der Ukraine, die praktisch ein Nachbarland ist. Aber auch nicht in anderen von Armut betroffenen Weltgegenden. Wohlstand verpflichtet.