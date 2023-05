KOMMENTAR Ist es richtig, die A1 auf sechs Spuren auszubauen? Ja, aber es genügt nicht Der Bundesrat ist für einen Ausbau der wichtigsten Autobahn. Gut so. Ansetzen sollte die Regierung aber auch an einem anderen Punkt. Francesco Benini Drucken Teilen

Soll erweitert werden: die A1. Das Bild zeigt einen Abschnitt bei Lenzburg. Severin Bigler / CH Media

Die Landesregierung hält sich kurz: «Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.»

SVP-Nationalrat Erich Hess hatte in seinem Vorstoss gefordert, dass die Autobahn 1 zwischen Zürich und Bern sowie zwischen Genf und Lausanne durchgehend von vier auf sechs Spuren erweitert wird.

Es zeigt sich, dass Verkehrsminister Albert Rösti (SVP) die Prioritäten ein wenig anders setzt als Vorgängerin Simonetta Sommaruga (SP). Wobei Rösti sich nicht im Alleingang für den Ausbau der A1 aussprach – der Gesamtbundesrat steht hinter dem Entscheid.

Was ist davon zu halten? Die Umweltverbände protestieren bereits heftig. Mehr Kapazität auf den Strassen ziehe mehr Verkehr an, sagen sie. Dabei ist klar: Die A1 ist überlastet. Die vielen Staustunden schaden der Wirtschaft. Es kommt zu Ausweichverkehr auf die Hauptstrassen, was die Dörfer an diesen Routen belastet. Die Aargauer Regierung steht darum einer Erweiterung der A1 wohlwollend gegenüber.

Es ist kein überrissenes Projekt, in einem Land mit wachsender Bevölkerungszahl die Hauptachse auf sechs Spuren auszubauen. Wobei klar ist: Zwölfspurige Autobahnen wie in den USA wird es in der Schweiz nie geben. Der Platz ist begrenzt. Zum Schutz der Umwelt wäre es gut, wenn mehr Bewohnerinnen und Bewohner die Bahn statt das Auto nutzen würde.

Das Problem ist, dass die SBB zwischen St.Gallen und Genf zu langsam unterwegs sind. Es fehlt an ambitionierten Plänen für Neubaustrecken, mit denen die Fahrzeit gesenkt – und die Attraktivität der Bahn erhöht würde. Hier sollte Verkehrsminister Rösti ansetzen, nicht nur beim Ausbau der A1.