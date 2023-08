KOMMENTAR Tuvalu wartet auf den Besuch eines Bundesrats Bundespräsident Berset und Aussenminister Cassis sind zurzeit viel unterwegs. Sie meiden allerdings die Länder, mit denen die Schweiz drängende Fragen zu besprechen hätte. Francesco Benini Drucken Teilen

Bundespräsident Alain Berset und Aussenminister Ignazio Cassis

Peter Schneider und José R. Martinez

Aussenminister Ignazio Cassis war gerade in Südostasien und Ozeanien unterwegs. Unter anderem besprach er sich mit einer Regierungsvertreterin der Pazifikinsel Niue, auf der 1800 Menschen leben.

Bundespräsident Alain Berset publiziert derzeit viele Fotos und Kurzfilme seines Aufenthaltes in Kolumbien. Thema ist unter anderem der Friedensprozess zwischen der kolumbianischen Regierung und Guerillagruppen. Frühere Reisen in diesem Jahr führten Berset nach Mozambique, Botswana und in die Demokratische Republik Kongo.

Natürlich können Mitglieder der Schweizer Regierung Kontakte pflegen mit weit entfernten Ländern, in denen es keine drängenden Fragen zu besprechen gibt. Allerdings kommt die Eidgenossenschaft dann keinen Schritt weiter in den für sie wichtigen Dossiers: Mit der Europäischen Union soll ein Rahmenabkommen ausgehandelt werden. Die Sondierungen verlaufen zäh. Die USA üben derweil Druck auf die Schweiz aus, weil diese nach Ansicht der Amerikaner die Sanktionen gegen Russland zu wenig energisch umsetzt.

Aussenpolitik bedeutet, die Interessen eines Landes möglichst wirksam wahrzunehmen. Wenn es dem Bundesrat ernst ist mit dem Rahmenvertrag, würde der Aussenminister oder der Bundespräsident nun die europäischen Hauptstädte abklappern und für die eigenen Vorstellungen lobbyieren. Das sind keine spektakulären Reisen mit tollen Fotogelegenheiten. Aber der Schweiz würden sie vielleicht nützen.

Immerhin ist es Alain Berset gelungen, den französischen Präsidenten Macron für einen Staatsbesuch zu gewinnen. Ein Abstecher nach Tuvalu liegt dann vielleicht auch noch drin.