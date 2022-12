Kommentar Krieg oder Klimawandel: Was ist die grössere Bedrohung? Die warmen Temperaturen zeigen, was die Antwort der Menschen ist Die hohen Temperaturen führen dazu, dass in Europa – auch in der Schweiz – weniger Gas und Strom verbraucht wird. Sie berauben die fossile Grossmacht Russland ihrer schärfsten aussenpolitischen Waffe. Dürfen wir uns darüber freuen? Patrik Müller Drucken Teilen

Die Gasspeicher in Europa füllen sich dank der warmen Temperaturen. Petra Nowack / www.imago-images.de

Russlands Krieg gegen die Ukraine und der Klimawandel sind aktuell die zwei wohl grössten Bedrohungen. Beide lösen Ängste aus, in Europa und darüber hinaus. Wenn Politik bedeutet, das Leben der Menschen sicher und zukunftsfähig zu machen, müsste sie beide Bedrohungen mit höchster Priorität angehen. Doch so funktioniert Politik nicht. Politik fokussiert immer auf ein Problem, auf das unmittelbarste – und das ist der Krieg. Der Kampf gegen die Erderwärmung muss hintanstehen.

Diese Priorisierung lenkt auch unsere Wahrnehmung. Dass es zurzeit viel zu warm ist für die Jahreszeit: Darin erkennen wir nun Positives. Leere Gasspeicher, Stromrationierung und kalte Stuben – diese Gefahren scheinen vorderhand gebannt. Dank der hohen Temperaturen ist der Energieverbrauch viel tiefer als erwartet. Sie berauben die fossile Grossmacht Russland ihrer schärfsten aussenpolitischen Waffe, die sie eben noch erpresserisch gegen Europa eingesetzt hat.

Doch so richtig freuen mögen wir uns nicht über das warme Wetter. Die Bilder aus den Skigebieten – grün-braune Hänge, Sportler in T-Shirts – erinnern uns daran, dass da etwas nicht stimmt.

Trotzdem ist es richtig, wenn die Politik vorderhand der militärischen und versorgungstechnischen Sicherheit die höchste Aufmerksamkeit schenkt. Denn der Krieg ist auch ein Konflikt der Systeme: Diktatur gegen Demokratie, Günstlingswirtschaft gegen Liberalismus.

In der Sowjetunion und in anderen autoritären Staaten wurde die Umwelt zerstört. Sogar der Klimawandel lässt sich am wirksamsten mit den bewährten Mitteln der Demokratie bekämpfen.