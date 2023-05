Uri Für Verkehrssoziologe könnte Tempo 80 das Stauproblem am Gotthard entschärfen

Die Autofahrt in den Süden erweist sich am Pfingstwochenende wohl wieder als Geduldsprobe. Verkehrssoziologe Timo Ohnmacht zu den Gründen immer längerer Autoschlangen am Gotthard – und was Lösungsansätze sein könnten.