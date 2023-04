Kommentar Prominent platziert ist halb verkauft: Weshalb Erdbeeren im März nicht in die vorderste Reihe der Auslage gehören Auch die Detailhändler müssen im Bestreben um eine nachhaltige Ernährung ihre Pflicht wahrnehmen: Was in der Schweiz Saison hat, soll einen prominenten Platz im Laden erhalten. Chiara Stäheli Drucken Teilen

Ein bisschen Geduld ist gefragt: Ab Mitte Mai gibt es wieder Schweizer Erdbeeren. Bild: Raphael Rohner

In den Läden der Detailhändler lachen den Kundinnen und Kunden dieser Tage schon vom Eingang her Erdbeeren entgegen. Herkunftsland: Spanien, ab und an Italien. Meist glänzen die Beeren zwar schön rot, doch schmecken tun sie bei Weitem nicht so gut wie jene, die sich im Juni auf den Schweizer Feldern pflücken lassen. Das allein wäre ein Grund, auf die einheimischen Erdbeeren zu warten.

Doch oft ist die Verlockung zu gross. Das liegt nicht nur an den unverschämt tiefen Preisen. Auch die Tatsache, dass die Importbeeren im März die erste Reihe in der Auslage zieren, lässt die Versuchung wachsen. Das ist völlig unverständlich - und widerspricht den Nachhaltigkeitsversprechen der grossen Detailhändler. Eigentlich müssten jene Obstsorten den besten Platz im Laden erhalten, die in der Schweiz gerade Saison haben. Ziel muss sein, dass die Kundschaft im März nicht zuerst an die Spargeln aus Peru läuft, sondern an den heimischen Randen, den Lauch oder den Rosenkohl.

Klar: Diese Massnahme allein ist noch keine Garantie dafür, dass sich die Kundschaft nachhaltig ernährt. Und bei den Früchten ist es zu dieser Jahreszeit zugegebenermassen schwierig. Doch eine saisonale Auslage wäre ein erster, wichtiger Schritt für das Klima – und für die Bauernfamilien.