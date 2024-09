Kommentar Roger Köppel tritt zurück: Was bei der «Weltwoche» funktioniert, wurde ihm in der Politik und in der SVP zum Verhängnis Er verlässt nach acht Jahren den Nationalrat, ohne im Parlament Spuren zu hinterlassen: Roger Köppels journalistisches Konzept der Antithese hat im Politbetrieb nicht funktioniert. Patrik Müller Drucken Teilen

Pointierte Reden machen noch keine wirksame Politik: Roger Köppel im Nationalratssaal. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Nicht einmal sein Ziehvater Christoph Blocher war eingeweiht: Roger Köppel hat am Freitag seinen Rücktritt als Nationalrat auf Ende Legislatur bekannt gegeben. Ganz überraschend kam dieser Schritt zwar nicht, denn es war offensichtlich, dass Köppels multiple Rollen auf Dauer übermenschliche Kräfte erfordern würden: Eine tägliche Internet-Sendung am frühen Morgen, Auftritte auf ausländischen TV-Sendern, Verleger und Chefredaktor der «Weltwoche», Vater von vier Kindern – da war die Rolle des Nationalrats eine zu viel.

Aber das einsame Vorgehen bei der Rücktrittsankündigung ist bezeichnend. Köppel tat sich nicht nur mit dem Parlamentsbetrieb schwer, sondern mehr und mehr auch mit seiner Partei. Inhaltlich liegt er fast immer auf einer Linie mit der SVP. Und doch wirkte er in der Partei wie ein Einzelgänger. Zu oft war er abwesend oder eilte aus Sitzungen, wenn das Handy klingelte, und er war auch im Ratssaal ständig am Telefon – die Zeitung hatte immer Vorrang.

Köppel begründet seinen Abgang damit, dass das Unternehmen seine «volle Aufmerksamkeit» erfordere. Aber warum soll das jetzt so sein und nicht schon 2015 und 2019, als er sogar als Ständerat kandidierte? Dass er es inzwischen anders sieht, ist das Eingeständnis einer Fehleinschätzung, vielleicht auch einer Selbstüberschätzung. Auch Köppels Kräfte sind limitiert. Die klare Niederlage bei der Ständeratswahl hat ihm die Grenzen seiner Popularität aufgezeigt. Das war der Wendepunkt seiner politischen Ambitionen, denn aus der Zuneigung des Publikums schöpft er die Energie: Aus den Ovationen nach Reden, aus den Selfies mit Passanten, aus den schwärmerischen Zuschriften nach TV-Auftritten. Köppel wird verehrt – aber eben nur von einer Minderheit, musste er 2019 feststellen.

Wahrscheinlich hat Köppel auch die Milizpolitik falsch eingeschätzt. Sie erfordert ein Mindestmass an Knochenarbeit. So fundiert er als Journalist zu schreiben vermag, so oberflächlich versah er seinen Job als Parlamentarier. In keinem Dossier wurde er zum Spezialisten, dafür hatte er zu allem eine Meinung, mal schrill, mal brillant, mal an der Grenze zum Klamauk oder auch darüber hinaus.

Vielleicht stünde Politiker Köppel an einem anderen Punkt, hätte es Corona und den Krieg in der Ukraine nicht gegeben. Beide Ereignisse haben ihn radikalisiert. Sein Konzept der Antithese erwies sich für die «Weltwoche» als Erfolg: Wenn alle schreiben, Corona sei gefährlich, schreibt er: Alles halb so schlimm. Wenn alle schreiben, Putin sei des Teufels, schreibt er: Putin - der Missverstandene. Dieses Konzept funktioniert in einer publizistischen Nische, aber nicht in der Politik – vor allem dann nicht, wenn sich die Kritik auch zunehmend gegen die eigene Partei richtet. Das wurde deutlich, als Köppel den SVP-Bundesratskandidaten Albert Rösti in der «Weltwoche» frontal angriff – und dieser dann an der Parteiversammlung umso mehr Applaus erhielt.

Die SVP hat Köppels Rücktritt «mit Bedauern» zur Kenntnis genommen – manche in der Partei werden darauf anstossen.