Kommentar Rückschritt statt Fortschritt: Das Parlament verhindert selbst kleine Schritte hin zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft Das vom Bundesrat vorgeschlagene Reduktionsziel für die Stickstoffverluste geht dem Parlament zu weit: National- und Ständerat treten auf die Bremse. Chiara Stäheli Drucken Teilen

Mehr als 14 Prozent der Treibhausgasemissionen gehen hierzulande auf die Landwirtschaft zurück. Bild: Johannes Netzer

Das Parlament pfeift den Bundesrat zurück: Die Mehrheit der Bundesparlamentarier hält nichts von der Verordnungsänderung, die der Bundesrat im April zwecks Reduktion der Stickstoffverluste in der Landwirtschaft verabschiedet hat. Nach dem Ständerat hat am Mittwoch auch der Nationalrat einer Motion zugestimmt, mit welcher das Reduktionsziel für die Stickstoffverluste deutlich gesenkt werden soll.

Immerhin lässt das Parlament die zusätzlichen Biodiversitätsförderflächen auf dem Ackerland unangetastet. Dennoch irritiert es, dass das Parlament den Naturschutz weiter aufweicht – und zwar gleich in zweifacher Hinsicht. Denn während sich das Parlament in Bern gegen vergleichsweise milde Zielvorgaben wehrt, setzt sich eine Delegation der Schweiz im kanadischen Montréal für einen deutlich griffigeren Naturschutz ein. Ziel müsse sein, bis 2030 weltweit einen Drittel der Land- und Meeresfläche vorrangig für die Biodiversität zu reservieren. Zum Vergleich: In der Schweiz sind aktuell 13,4 Prozent der Landesfläche für die Biodiversität ausgewiesen.

Hinzu kommt: Die Stickstoffverluste führen zu massiven Biodiversitätsschäden. Derweil belegen wissenschaftliche Studien, dass die Vielfalt von Pflanzen und Tieren essenziell ist für die Ernährungssicherheit, da sie unter anderem vor Schädlingsbefall und Krankheiten schützt. Die Vertreter der Landwirte sägen am Ast, auf dem sie sitzen.