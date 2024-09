Kommentar Berset-Nachfolge: Matthias Aebischer prescht vor und nutzt das Vakuum - nun muss sich Basel sputen Mit einem prägnanten Medienauftritt als Bundesratskandidat punktet der Berner SP-Nationalrat Matthias Aebischer. Damit setzt er Basel unter Druck, das nach 50 Jahren unbedingt wieder einen Bundesrat will.

SP-Nationalrat Matthias Aebischer auf dem Weg zur Medienkonferenz, an der er seine Bundesratskandidatur verkündet. Bild: Keystone

Am 13. Dezember wählt die Bundesversammlung den Nachfolger oder die Nachfolgerin von SP-Bundesrat Alain Berset. Dafür nominiert die Fraktion am 25. November ein Zweierticket. Als erster aussichtsreicher Kandidat outete sich vor zehn Tagen der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch. Er ist aber intern umstritten und dürfte Mühe haben, es aufs Ticket zu schaffen. Die SP in Basel zaudert, was die Kandidaturen von Beat Jans und Eva Herzog betrifft. Und die Frauen tun sich schwer, eine Kandidatur präsentieren zu können.

In dieses Vakuum platzt der Berner Nationalrat Matthias Aebischer (55) mit seiner Kandidatur. Von vielen wird er zwar politisch als Leichtgewicht belächelt. Er gilt aber in Bundesbern als solider Politiker. In einer temporeichen und knapp gehaltenen Medienkonferenz präsentierte er sich zweisprachig als pragmatischer Teamplayer, als Kommunikator mit Gestaltungswillen und als moderner SP-Mann mit Patchworkfamilie (sieben Kinder im Alter von 4 bis 24 Jahre), der mit Tiana Angelina Moser liiert ist, der Fraktionschefin der GLP.

Aebischer nutzt damit das Momentum. Zwar muss er mit dem Nachteil leben, dass mit Albert Rösti bereits ein Berner in der Regierung sitzt. Und doch setzt ausgerechnet einer der als langsam verspotteten Berner die Basler unter Druck. Diese müssen aufpassen, dass sie ihre Favoritenrolle nicht verspielen. Basel möchte, 50 Jahre nach Hans-Peter Tschudi, endlich wieder in die Regierung.