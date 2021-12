Ski Alpin Jetzt live: Odermatts Bestmarke bleibt unangetastet, Feuz auf Zwischenrang acht

Nach der Absage in Lake Louise treffen sich die Alpinfahrer in den USA zum ersten Super-G der Saison. Können die Schweizer um Mitfavorit Marco Odermatt überzeugen? Das Rennen in Beaver Creek im Ticker und im Livestream.