Kommentar Steuerpolitik: Die Bürgerlichen sinken auf Juso-Niveau Die Abschaffung der Emissionsabgabe scheitert an der Urne deutlich. Es ist eine krachende Niederlage für die Bürgerlichen Parteien und die Wirtschaftsverbände. Sie haben die Deutungshoheit in der Steuerpolitik verloren.

Die SP beklatscht sich selbst. Die Bürgerlichen im Jammertal. Keystone

Die bürgerlichen Parteien und die Wirtschaftsverbände haben ein Problem. Es ist nicht neu, wird aber virulenter: Ihre Steuerpolitik findet in der Bevölkerung keine Mehrheit. 2008 gewannen sie die Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform II noch hauchdünn. Bei der Unternehmenssteuerreform III sagten 2017 nur noch knapp 41 Prozent Ja. Nun bei der Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital sind es weniger als 38 Prozent. Damit besitzt die vereinigte Wirtschaftselite noch in etwa so viel Überzeugungskraft in Steuersachen wie die Juso. Die 99-Prozent-Initiative erreichte einen Ja-Anteil von 35 Prozent.

Die Emissionsabgabe ist eine ziemlich unsinnige Steuer. Sie wird erhoben, bevor ein Unternehmen auch nur einen Franken verdient hat. Dennoch will die Stimmbevölkerung daran festhalten. Sie glaubte den Gegner, dass nur die Grossen profitieren. Und diese gelten in der Schweiz als böse.

Das Ergebnis ist per se nicht tragisch. Die Emissionsabgabe ist nicht machentscheidend für die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes. Zu denken geben muss aber, dass die Bürgerlichen und die Wirtschaftsverbände kein Gehör mehr finden in der Bevölkerung. Im September kommt die Verrechnungssteuer an die Urne, sie ist wirtschaftspolitisch weit relevanter als die Emissionsabgabe. Wollen die Bürgerlichen gewinnen, müssen sie sich dringend eine neue Erzählung überlegen. Ein Daumenhoch genügt längst nicht mehr.