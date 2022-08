Kommentar Taiwan-Krise: Es gibt Wichtigeres als ein symbolisches Reisli von Schweizer Politikern Eine Gruppe des Schweizer Parlaments plant eine Reise nach Taiwan. Das ist gut gemeint. Doch solange die Schweiz ihre Abhängigkeiten von China nicht reduziert, bleiben solche Aktionen leere Symbolpolitik. Stefan Bühler Drucken Teilen

Auf ihren Besuch reagierte China mit aggressiven Militärmanövern:

US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi (Mitte) nach der Landung in Taiwan. (2. August 2022) Taiwan Ministry Of Foreign Affai / EPA

Wenn die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi nach Taiwan reist, lässt das Regime in China rund um die Insel Kampfjets aufsteigen und Raketen abfeuern. Sollten Parlamentarierinnen und Parlamentariern aus der Schweiz Anfang nächstes Jahr dem Beispiel Pelosis folgen und ebenfalls nach Taiwan reisen, dürfte das höchstens zu einem hässigen Blogbeitrag auf der Website der chinesischen Botschaft in Bern führen.

Das spricht zwar nicht gegen einen solchen Besuch, mit dem die Solidarität mit der demokratischen Regierung in Taipeh ausgedrückt werden soll. Es zeigt aber, wie begrenzt die Wirkung des gut gemeinten Unterfangens wäre. In den Augen Pekings wäre es ein Provokatiönli, mehr nicht.

Viel wichtiger als eine solch symbolische Aktion ist es daher, dass die Schweiz und ihre Unternehmen die Abhängigkeiten von China reduzieren. Wie gross diese sind, haben die Lieferengpässe in der Pandemie gezeigt. In seiner China-Strategie warnt der Bund vor gefährlichen Abhängigkeiten bei der Versorgung mit medizinischen Wirkstoffen oder von Anbietern neuer Technologien. Von solchen Abhängigkeiten hin zur faktischen Erpressbarkeit ist der Weg nicht weit, das zeigt sich derzeit im Fall von Russland und seinen Gaslieferungen an den Westen.

Rentable Lieferketten mit China zu reduzieren und anderswo Alternativen aufzubauen, ist sicher teurer als ein symbolträchtiges Reisli nach Taiwan. Für die Souveränität der Schweiz ist es aber zwingende Voraussetzung.