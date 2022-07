KOMMENTAR Trotz allem: Die Ukraine-Konferenz von Ignazio Cassis in Lugano war ein Erfolg Sie war nicht besonders prominent besetzt. Trotzdem kann die Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine Resultate vorweisen. Francesco Benini Drucken Teilen

Der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis (Mitte) spricht mit Ursula von der Leyen, der Präsidentin der Europäischen Kommission, und dem ukrainischen Premierminister Denys Shmyhal während der Ukraine-Konferenz in Lugano. Keystone

Es wäre besser gewesen, wenn Aussenminister Ignazio Cassis die Erwartungen nicht hochgeschraubt hätte. Wochen vor der Konferenz sagte er, dass der ukrainische Präsident Selenski möglicherweise nach Lugano reisen werde – obwohl alle wussten, dass dies unwahrscheinlich war. Die Namen von Regierungschefs grosser europäischer Staaten machten die Runde. Sie blieben dem Südkanton fern. Und auch die Rede von einem neuen Marschallplan weckte falsche Erwartungen. Die Waffen in der Ukraine müssen schweigen, bevor man den Wiederaufbau des Landes so beherzt angehen kann, wie es die USA nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa taten.

War die Veranstaltung in Lugano also ein Flop? Nein. Es ist richtig, jetzt mit der Planung des Wiederaufbaus zu beginnen. Die kriegsversehrte Ukraine braucht eine Perspektive. An der Konferenz wurde nicht nur darüber gesprochen, wie die Hilfe für das Land organisiert werden kann. Die westlichen Konferenzteilnehmer machten den Ukrainern klar: Wenn sie das Problem der endemischen Korruption nicht in den Griff bekommen, wird es schwierig mit der Zusage finanzieller Mittel. Die Geberländer und internationalen Organisationen wollen ihre Unterstützung nicht in dubiosen Kanälen versickern sehen.

Die ukrainischen Politiker sprachen offen darüber, dass die Justiz des Landes von Korruption durchseucht sei. Hier braucht es tiefgreifende Reformen - auch im Hinblick auf einen möglichen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union.

Der Westen zeigte in Lugano mit grosser Geschlossenheit, dass er der Ukraine weiter beisteht. Er stellt aber Bedingungen. Deren Erfüllung trägt zur Modernisierung der Ukraine bei. Die Ergebnisse der Konferenz werden die Briten 2023 und die Deutschen 2024 an Folgeveranstaltungen aufnehmen. Darum kann man Lugano als Erfolg werten - auch wenn Scholz, Macron und Draghi nicht erschienen. Damit ein ambitioniertes Programm zum Wiederaufbau umgesetzt werden kann, braucht die Ukraine nun vor allem eines: Frieden.