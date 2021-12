Kommentar Wie Konsum dem Tierwohl schadet Das Tierwohl ist für viele Konsumentinnen und Konsumenten wichtig, das zeigen zumindest Umfrageresultate. Dass letztlich aber beim Fleischkauf doch oft der Preis entscheidet, sorgt bei Bauern für Frustration. Chiara Stäheli Hören Drucken Teilen

Die Nachfrage nach Fleisch aus Label- oder Biohaltung ist kleiner als das Angebot. Das zeigen Daten von Branchenverbänden. Anders als Umfrageresultate vermuten lassen, ziehen Konsumentinnen und Konsumenten dem höheren Tierwohl oft den tieferen Preis vor und weichen auf die billigere Variante aus. Diese Heuchelei sorgt bei vielen Bauern für Unmut und Frustration.

Denn mit dem, was Konsumenten kaufen, bestimmen sie, was die Schweizer Landwirte in welcher Qualität produzieren sollen. Der ökonomische Grundsatz, wonach die Nachfrage das Angebot bestimmt, gilt auch in der Landwirtschaft. Und genau hier zeigt sich das Problem: Viele Bauern würden gerne an Label-Programmen teilnehmen und mehr für das Wohl ihrer Schweine, Rinder, Hühner oder Kälber tun. Doch wegen der tiefen Nachfrage bleibt ihnen die Aufnahme in ein Label-Programm wie IP Suisse oder Naturafarm verwehrt.

An dieser Stelle müssen die Fleisch-Konsumenten in die Pflicht genommen werden. Sie sind es, die mit dem Kauf von Schweinsplätzli und Rindsfilet signalisieren, wie Tiere gehalten werden sollen. Wer sich also für das Wohl der Tiere in der Schweiz einsetzen will, kauft entweder direkt beim Bauern nebenan oder greift im Supermarkt konsequent zu Schweizer Fleisch aus artgerechter Haltung. Und wer jetzt sagt, das sei zu teuer: Wie wär’s mit weniger, dafür nach Label- oder Bio-Richtlinien produziertem Fleisch?