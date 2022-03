KRIEG IN DER UKRAINE Billigeres Benzin, grössere Armee: Wegen des Kriegs in der Ukraine wird das Parlament aktiv – Es stösst aber an Grenzen Verzicht auf Benzinsteuer, Abkehr vom Gas, Armee aufrüsten, eine Anbauschlacht: Angesichts des Krieges in der Ukraine drängen die Parteien auf allerlei Sofortmassnahmen. Doch ihr Handlungsspielraum ist begrenzt. Bereits wird der Ruf nach Notrecht laut.

Einige Parlamentarier wollen erreichen, dass der Benzinpreis sinkt.

Was bedeutet der Überfall Russlands auf die Ukraine für uns, für die Schweiz? Was tun gegen das Elend des Krieges? Viele Leute helfen sich mit Spendenaktionen, dem Angebot von Unterkünften, Demonstrationen.

Auch in der Politik ist der Drang gross, etwas zu tun. Rund drei Stunden dauerte am Mittwoch die dringliche Debatte des Nationalrats zum Ukraine-Krieg. Unter dem Stichwort Ukraine finden sich bereits 85 neu eingereichte Vorstösse. Darunter Forderungen wie jene von Sibel Arslan (Grüne) nach einer geschlechtergerechten Aussenpolitik: «Die jüngsten Entwicklungen im Krieg von Russland gegen Ukraine zeigen einmal mehr, dass sich Konflikte nur langsam - wenn überhaupt - lösen, solange nur autokratische Männer die Führung innehaben.» Oder Aufrufe wie denjenigen des Tessiner Mitte-Nationalrats und Gewerbepräsidenten Fabio Regazzi: «Hilfsgütertransporte in die Ukraine jetzt erleichtern!»

In einem etwas grösseren Überblick lassen sich vier Themenfelder identifizieren, mit denen sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier besonders intensiv beschäftigen: Der hohe Benzinpreis, die Abhängigkeit von russischem Gas, die Stärkung der Selbstversorgung und die Armee.

Mit Notrecht gegen den hohen Benzinpreis?

Der Benzinpreis beschäftigt vorab die bürgerlichen Fraktionen. Diesel und Benzin kosten seit Tagen über 2.10 Franken pro Liter. Für den Solothuner SVP-Nationalrat Christian Imark ist der Fall deshalb klar: «Wir sind in einer Krisensituation, da braucht es Sofortmassnahmen. Der Bundesrat soll per Notrecht die Mineralölsteuern auf Treibstoffen soweit möglich reduzieren.» In der Pandemie habe der Bundesrat ja gezeigt, dass er nicht zögere, das Ruder an sich zu reissen. Damals kritisierte Imarks Partei die Regierung noch als «Diktatur».

Diesmal, beim Benzinpreis, stellt sich der Bundesrat auf den Standpunkt, ihm fehle die gesetzliche Grundlage, um die Treibstoffsteuern jetzt rasch zu senken. Deshalb arbeiten die Bürgerlichen seit Tagen an einem Vorstoss gegen die hohen Benzinpreise. Nebst der SVP hat sich auch Mitte-Fraktionschef Matthias Bregy in der Sache engagiert. Auch die FDP ist an parteiübergreifenden Gesprächen beteiligt. Doch wie sagt Imark: «Die parlamentarischen Prozesse brauchen Zeit, zu viel Zeit.»

Das ist auch der Grund dafür, dass sich die Suche der Bürgerlichen nach einer raschen Lösung schwierig gestaltet. Die Treibstoffpreise schwanken stark und schnell, sagt Mitte-Politiker Bregy: «Wenn wir jetzt im Parlament eine Massnahme aufgleisen, kann sich die Situation bis zum Zeitpunkt, da diese in kraft tritt, völlig neu präsentieren.» Ähnlich argumentieren auch FDP-Politiker.

Doch was käme überhaupt in Frage? Im Vordergrund steht eine parlamentarische Initiative für den Verzicht des Bundes auf jene Erträge aus der Mineralölsteuer, die nicht für den Bau und Unterhalt von Verkehrsinfrastrukturen zweckgebunden sind. Es geht um einen Betrag von rund 1,1 Milliarden Franken pro Jahr. Dieser Vorstoss könnte im günstigsten Fall bis zum Ende der Sommersession durch die Räte gepaukt werden. Doch wie entwickelt sich bis dahin der Benzinpreis? Und was passiert bis da in der Ukraine? Die Ungewissheit ist gross.

25'000 neue Heizungen in einem Jahr?

Aufs Tempo möchte auch die SP drücken: «Auf den kommenden Winter hin müssen wir alles unternehmen, damit wir nicht länger vom Regime Putins erpresst werden können mit der Drohung, uns würde der Erdgashahn zugedreht», teilte die Partei jüngst mit. Die Schweiz müsse 20 Prozent ihre Gasverbrauchs reduzieren: «Ein Grossteil dieses Ziels kann innerhalb eines Jahres erreicht werden.» SP-Fraktionschef Roger Nordmann präsentierte einen mehrseitigen Plan, wie dies erreicht werden soll. Eine zentrale Forderung: 100'000 Gasheizungen innert eines Jahres ersetzen, subventioniert mit 1,5 Milliarden Franken. Auch Nordmann fordert in seinem Papier Notrecht: für vereinfachte und beschleunigte Bewilligungen.

Doch auch diese Sache hat zumindest zwei Haken. Erstens: Ohne Notrecht dauern hier die Gesetzgebungsprozesse länger als von der SP erhofft. Nordmann sagt auf Nachfrage, er hoffe, seinen Plan in den Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative integrieren zu können, dann wäre die Umsetzung im Idealfall ab Mitte 2023 möglich. «Nach Inkrafttreten dieses Programms schaffen wir das innert eines Jahres.» Sofern - und das ist der zweite Haken - die Industrie mächtig aufdreht. Denn wie verschiedene Experten bestätigen, fehlt es an Personal, an Material und an Bohrmaschinen, um so viele Gasheizungen innert so kurzer Zeit etwa durch Wärmepumpen ersetzen zu können. «Es ist auch ein Weckruf für die Heizungsindustrie», sagt Nordmann unverdrossen.

Mehr Geld für die Armee

Die Schweiz gibt derzeit rund 5 Milliarden Franken pro Jahr für die Armee aus. Das ist weniger als 1 Prozent des Bruttoinlandprodukts, das bei rund 740 Milliarden liegt. Die Länder der Nato sind angehalten, mindestens 2 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für die militärische Verteidigung aufzuwenden. Nach der russischen Invasion der Ukraine sind sich SVP und FDP einig, dass das Armeebudget angehoben werden soll.

7 statt 5 Milliarden sollen es künftig jährlich sein. Und die Truppe soll von 100 000 auf 120 000 Personen verstärkt werden. SVP und FDP wollen sowohl die Beschaffung neuer Kampfjets als auch des bodengestützten Luftverteidigungssystems grösserer Reichweite beschleunigen.

Erhält die Schweizer Armee bald mehr Geld? Wichtig ist die Position der Mitte. Ständerätin Andrea Gmür sagt, man müsse über die Bücher - die Schweiz sollte mehr Geld für die Landesverteidigung ausgeben. «Aber wir müssen wissen, wofür das Geld genau eingesetzt wird», sagt sie. Die notwendige Aufstockung solle in einer sauberen Analyse dargelegt werden.

Verteidigungsministerin Viola Amherd will einen Bericht zur Armee bis Ende Jahr vorlegen. FDP-Ständerat Ruedi Noser findet, dass die Informationen schneller vorliegen müssten. «Deutschland hat in wenigen Tagen sein Verteidigungsbudget massiv aufgestockt. Das VBS sollte einen Zacken zulegen.»

SVP will inländische Produktion von Lebensmitteln ankurbeln

Die Volkspartei fordert einen «Plan Wahlen 2.0»: Die Schweiz soll ihren Selbstversorgungsgrad an Nahrungsmitteln deutlich erhöhen. Das Land müsse auf die eigene Produktion setzen, statt teure Nahrungsmittel auf dem Weltmarkt zu besorgen und zu importieren.

Vertreter der SVP verlangen, dass der Bund den Bauern weniger Fläche für Biodiversität vorschreibe und mehr für den Ackerbau bewillige. Die Forderung kommt bei anderen Parteien nicht gut an. Grüne und Grünliberale verweisen darauf, dass viel Fläche für die Produktion von Futter für Nutztiere gebraucht werde. Wenn in der Schweiz weniger Fleisch konsumiert würde, könnte die Fläche für die Produktion von Nahrungsmitteln massiv ausgeweitet werden.

Markus Spörndli, Mediensprecher des Wirtschaftsdepartements, betont: Die Versorgung der Schweizer Bevölkerung ist zurzeit nicht gefährdet. Der Bundesrat analysiert laufend die Versorgungslage. Dabei hat er bereits im Dezember 2021 Probleme bei der Versorgung mit Stickstoffdünger festgestellt. Entsprechend habe das Departement im Dezember 2021 die Pflichtlager für Dünger freigegeben, um die Düngung der diesjährigen Ernte sicherzustellen. Russland ist der grösste Exporteur von Stickstoffdünger und hat den Export des Produkts gestoppt.