Ukraine-Krieg Es mangelt an Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache: Kantone setzen auf pensionierte Pädagoginnen und Pädagogen Geflüchtete ukrainische Kinder müssen in der Schweiz die Ortssprache lernen. Doch dafür fehlt es an spezialisierten Lehrkräften. Marianne Sigg vom Verein Zürcher Lehrpersonen Deutsch als Zweitsprache fordert jetzt eine schnelle Weiterbildungsoffensive.

Deutsch als Zweitsprache: Unterrichtsszene aus dem Kanton Aargau. Bild: Christian Beutler/Keystone (Suhr, 4. April 2019)

Genaue Prognosen kann derzeit niemand machen. Diese sei gewagt: In den nächsten Monaten werden in der Schweiz Tausende ukrainische Kinder eingeschult. Eine der zahlreichen neuen Herausforderungen für die Kriegsflüchtlinge lautet: Sie müssen rasch die Ortssprache lernen, damit sie in eine Regelklasse integriert werden können. Damit gewinnt ein Schulfach an Bedeutung, das sonst kaum im Fokus des öffentlichen Interesses steht: Deutsch – oder je nach Landesteil Französisch und Italienisch – als Zweitsprache (DaZ).

In dieser Fachrichtung bestehen personelle Engpässe, wie diverse Kantone auf Anfrage bestätigen. Der Verein Zürcher Lehrpersonen Deutsch als Zweitsprache kennt die Problematik. «Es gibt einen grossen Personalmangel. Die Situation ist schon jetzt prekär», sagt Vereinspräsidentin Marianne Sigg, aktuell tätig als Schulleiterin in Wädenswil. Und:

«So können wir diese Aufgabe nicht stemmen.»

Sigg fordert vom Kanton Zürich, dass er jetzt möglichst rasch eine Offensive lanciert, damit viele Lehrpersonen, wenn möglich auch pensionierte, schnell für eine Weiterbildung für Deutsch als Zweitsprache gewonnen werden. Es brauche jetzt einen Effort, um den pädagogischen und didaktischen Bedürfnissen der betroffenen Kinder gerecht zu werden. Wie viele DaZ-Lehrpersonen genau fehlten, könne man nicht beziffern, sagt Sigg. Die Anstellung sei kommunal geregelt, das erschwere die Übersicht.

Zum Teil zu wenig Deutschlektionen für fremdsprachige Kinder

Sigg weiss aber, dass manche Gemeinden die Engpässe mit fragwürdigen Methoden überbrückten. Sie würden Kindern mit einer anderen Erstsprache als Deutsch zum Teil zu wenig Deutschlektionen anbieten. Oder beide Augen zudrücken, wenn Lehrpersonen länger als erlaubt ohne entsprechende Ausbildung DaZ unterrichten. Sigg verweist auf ein weiteres Problem. So stelle der Kanton Zürich der Pädagogischen Hochschule Zürich jährlich nur 90 neue Ausbildungsplätze für DaZ zur Verfügung. «Die Bedeutung dieser Fördermassnahme wird seit Jahren zu wenig gewichtet», sagt Sigg.

Die Kantone bereiten sich mit verschiedenen Massnahmen auf die angespannte Situation vor. Die Zürcher Bildungsdirektion teilt mit, es könnten zum Beispiel auch Lehrpersonen eingesetzt werden, welche die DaZ-Ausbildung noch nicht abgeschlossen hätten. Der Kanton Luzern zeigt sich zuversichtlich, dass sich auch pensionierte Lehrkräfte für einen befristeten Einsatz melden. Auch Appenzell Ausserrhoden setzt auf ehemalige Pädagogen. Diverse Kantone suchen zudem bereits Lehrkräfte unter den ukrainischen Geflüchteten, um die Einschulung der ukrainischen Kinder zu begleiten.