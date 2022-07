Landesausstellung «Bedauerlich»: Nordwestschweizer Expo-Projekt Svizra27 beharrt auf Alleingang und verärgert Konkurrenten Der Bundesrat gibt grünes Licht für die Durchführung einer neuen Landesausstellung. Offiziell gibt es noch vier Expo-Initiativen. Doch das ändert sich bald: Nexpo, das Projekt der Städte, tut sich mit zwei weiteren Projekten zusammen. Die Svizra27-Macher beharren auf einen Alleingang – und geben sich siegesgewiss.

20 Jahre sind vergangen seit der Expo 02 im Drei-Seen-Land. Die letzte Landesausstellung hatte vor der Eröffnung wegen chaotischer Finanzen und Kostenüberschreitungen für Schlagzeilen gesorgt. Doch sie wurde zum Publikumserfolg: 10,3 Millionen Eintritte verzeichnete der fünf Monate dauernde Grossanlass in Biel, Murten, Neuenburg und Yverdon-les-Bains.

Besucher der Expo 02 vor der «Arteplage» in Neuenburg. Keystone / Gaetan Bally

Bald soll es wieder so weit sein: Am Mittwoch haben der Bundesrat und die Konferenz der Kantonsregierung (KdK) bekanntgegeben, dass sie die Durchführung einer neuen Landesausstellung begrüssen. Zudem wurden erste Eckwerte für die Rahmenbedingungen einer neuen Expo kommuniziert. Die Details werden in einem Bericht festgelegt, den der Bundesrat bis Ende 2023 verabschieden wird.

Aktuell wollen vier Initiativen (frühestens) im Jahr 2027 eine Landesausstellung durchführen. Die Nordwestschweizer Kandidatur Svizra27 wird von den Kantonen Aargau, Solothurn, Jura und den beiden Basel getragen. Das Projekt Nexpo ist dezentral konzeptioniert und wurde ursprünglich von den zehn grössten Schweizer Städten lanciert. Unterdessen sind auch kleinere Gemeinden wie Saas-Fee, Pontresina oder Grindelwald dazu gestossen. Das Projekt X27 stammt von Köpfen aus der Kreativwirtschaft und versteht sich als «Mitmachexpo» für die ganze Bevölkerung. Und beim Projekt Muntagna liegt der Schwerpunkt in der Gotthardregion, also in den Kantonen Uri, Tessin, Wallis, Bern und Graubünden.

Zwei Projekte stehen kurz vor der Fusion

Bundesrat und Kantone haben diese Woche erneut klargemacht: Sie wünschen sich ein Zusammengehen der verschiedenen Projekte. Eine offene Ausmarchung zwischen mehreren Projekten wäre ein Novum. Bei den fünf bisherigen Schweizer Landesausstellungen blieb am Ende jeweils nur ein Projekt übrig, das ohne Konkurrenz an den Start ging. Das soll so bleiben: «Bund und Kantone begrüssen einen Dialog zwischen den Trägerschaften mit dem Ziel, eine Zusammenarbeit oder Zusammenführung der Projekte anzustreben», steht in der Medienmitteilung.

Teilweise wird dieser Wunsch erhört. Die Initiativen Nexpo, X27 und Muntagna haben eine gemeinsame Arbeitsgruppe gebildet. Auch Svizra27 wurde für die Mitarbeit in dieser Arbeitsgruppe angefragt – hat die Einladung jedoch ausgeschlagen.

Nexpo-Leiterin Christina Hanke (Archivbild 2019). Matthias Piazza

Die beiden Projekte Nexpo und X27 stehen offenbar kurz vor dem Zusammenschluss. Wie Christina Hanke, kaufmännische Leiterin von Nexpo erklärt, liegt ein unterschriftsreifer «Letter of Intent» vor, der noch von den Vorstandsgremien abgesegnet werden muss. «Ziel dieser Absichtserklärung ist es, die Projekte von X27 mit denen von Nexpo zusammenzuführen», sagt Hanke. Auch mit Muntagna befinde man sich in einem konstruktiven Dialog: «Unsere Projekte würden sich von den Zielen und den Konzepten her sehr gut ergänzen, und wir würden ein Zusammengehen begrüssen», sagt Hanke

«Eine Zusammenlegung der Projekte ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht spruchreif», sagt Nikola Janevski, Kommunikationsverantwortlicher von Muntagna. Aber man befinde sich in einem engen und offenen Austausch mit Nexpo und X27, prüfe Schnittflächen und Gemeinsamkeiten und strebe eine Partnerschaft auf Augenhöhe an. «Von den Werten her stehen wir uns sehr nahe», sagt Janevski. Alle drei Projekte stünden für eine dezentrale, vernetzte und nachhaltige Landesausstellung für die ganze Schweiz.

«Bedauerlich, dass Svizra27 sein eigenes Züglein fährt»

«Wir sehen Svizra27 als eigenständiges Landesausstellungsprojekt, mit einem klaren Motto, in einer starken Region der Schweiz», erklärt der Kommunikationsverantwortliche Marco Canonica das Abseitsstehen des Nordwestschweizer Projekts. «Ein Zusammengehen der unterschiedlichen Projekte macht keinen Sinn – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht.» Wenn Ende 2023 die Ergebnisse der Svizra27-Machbarkeitsstudie vorliegen, wolle man die Situation neu beurteilen. Zumindest bis dahin könne ein Wettbewerb zwischen den verschiedenen Initiativen «allen Projekten zudem einen zusätzlichen Schub verleihen».

Professor Manuel Herz, alt Bundesrätin Doris Leuthard und Architekt Pierre de Meuron von der Svizra27-Projektjury (Archivbild 2020). Georgios Kefalas / Keystone

Wenig Verständnis für diesen Standpunkt hat Peter Sauter, Vereinspräsident von X27:

«Wir verweigern uns dem Wort Wettbewerb. Es widerspricht doch dem Geist einer Landesausstellung, wenn es von Anfang an Gewinner und Verlierer gibt.»

Es sei bedauerlich, dass Svizra27 sein eigenes Züglein fahre und aktuell kein Dialog möglich sei. Es gehe nicht darum, die vier Projekte gleichzuschalten. «Aber wir sollten uns zusammentun und uns gegenseitig ergänzen und beleben. Diversität in Kollaboration - das ist die Schweiz!», sagt Sauter.

Sollten sich auch nach Bekanntgabe der Rahmenbedingungen mehrere Projekte um die Durchführung einer Landesausstellung bemühen, kommt die Konferenz der Kantonsregierungen zum Zug. Sie müsste in einem noch zu bestimmenden Selektionsprozess ein Projekt auswählen und dem Bundesrat zur Unterstützung empfehlen.

Doris Leuthard gibt sich siegessicher

«Wir sind überzeugt, dass sich die Kantone für dasjenige Projekt entscheiden würden, das die beste Landesausstellung für die ganze Schweiz darstellt», sagt alt Bundesrätin Doris Leuthard, Co-Präsidentin von Svizra27: «Und unser Anspruch ist es, dieses Projekt zu sein.» Es sei dabei kein Wettbewerbsnachteil, dass Svizra27 «in einer starken Region» verankert sei, so Leuthard: «Es wird sich zeigen, ob ein Städteprojekt den Anforderungen für eine Landesausstellung genügt.» Christina Hanke von Nexpo hingegen ist überzeugt: «Nach den ersten Feedbacks vom Bund haben wir sehr gute Chancen auf den Zuschlag.» Und ergänzt: «Unser Ziel ist dennoch, dass es keine Verlierer gibt.»

Alt Bundesrätin Doris Leuthard ist Co-Präsidentin von Svizra27 (Archivbild 2021). Britta Gut

Am nächsten Mittwoch sind Vertreter der vier Projekte vom zuständigen Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) zu einem Treffen eingeladen. Laut Seco will man sich dabei gegenseitig kennen lernen, offene Fragen ansprechen und über den Stand der verschiedenen Projekte informieren. Gut möglich, dass das Seco die Konkurrenten dabei auch diskret zu einem harmonischeren Umgang miteinander auffordern wird – und an den alten «Landi»-Geist erinnert.