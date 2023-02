Landwirtschaft Damit Pestizide rascher zugelassen werden: Schweiz soll EU-Entscheide übernehmen Bis ein Pflanzenschutzmittel zugelassen wird, dauert es lange. Um das zu ändern, setzt Mitte-Nationalrat Philipp Bregy auf Brüssel – und findet damit selbst bei der SVP Unterstützung.

Ein Bauer bringt Pflanzenschutzmittel auf seinem Feld aus. Christian Beutler / KEYSTONE

Mit welchen Pestiziden Bauern ihren Salat vor Blattläusen und Pilzbefall schützen dürfen, schreibt der Bund vor: Er entscheidet über die Zulassung der Produkte. Doch die Verfahren stehen in der Kritik. Mitte-Fraktionschef Philipp Bregy findet, es gehe in der Schweiz viel zu lange, bis Pflanzenschutzmittel zugelassen würden. «Manchmal dauert es mehrere Jahre», kritisiert er. «Das führt dazu, dass den Landwirten gewisse neuere, innovative Pflanzenschutzmittel nicht zur Verfügung stehen. Das ist auch aus ökologischer Sicht schlecht.»

Um das zu ändern, setzt Bregy auf die EU: Er fordert, dass die Schweiz die Zulassungsentscheide der EU und deren Mitgliedsstaaten übernehmen soll. Eine entsprechende parlamentarische Initiative fand kürzlich in der zuständigen Nationalratskommission eine Mehrheit. «Wenn die EU eine Zulassung widerruft, übernimmt die Schweiz diesen Entscheid. Entsprechend sollte sie auch die EU-Zulassung anerkennen», argumentiert Bregy. «Das würde Doppelspurigkeiten verhindern.»

Mitte-Nationalrat Philipp Matthias Bregy Bild: Keystone

Gemäss seinem Vorschlag müsste der Hersteller nach wie vor in der Schweiz ein Gesuch stellen. Wäre das Mittel in EU-Ländern zugelassen, würde die Schweiz diesen Entscheid übernehmen. Dank des Gesuchs hätte sie gleichzeitig noch die Möglichkeit, Anwendungsvorschriften anzupassen, zum Beispiel bezüglich Grundwasserschutzzonen.

Der Vorschlag geht als Nächstes in die zuständige Ständeratskommission. Er geniesst breite bürgerliche Unterstützung: Mitunterzeichnet wurde er unter anderen von Bauernpräsident Markus Ritter (Mitte/SG), aber auch von Nationalräten aus der SVP, die ansonsten gern gegen die Übernahme von EU-Entscheiden wettern.

Hunderte Gesuche sind hängig

Zuständig für die Zulassung ist seit 2022 das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). Dort sind derzeit rund 700 Gesuche hängig, die ungefähr 300 verschiedene Produkte betreffen. Zum Vergleich: Letztes Jahr wurden rund 100 Bewilligungen erteilt. Dabei handelt es sich nicht nur um neue Mittel, sondern auch um Anpassungen von Bewilligungen von bereits zugelassenen Produkten.

Laut dem Branchenverband Scienceindustries hat sich der Zulassungsprozess «enorm verlangsamt». Der Verband spricht sich für eine Übernahme der EU-Zulassung aus, wie es Bregy fordert. Dadurch könnte die Schweizer Landwirtschaft – die biologische wie auch die konventionelle – «im Gleichschritt mit den EU-Ländern von den Innovationen im Pflanzenschutz profitieren».

Weniger schädliche Mittel – oder doch nicht?

Ob durch die Änderung mehr modernere, umweltverträglichere Produkte zugelassen wären, ist indes umstritten. Laut der Umweltschutzorganisation WWF sind in der EU rund 20 Wirkstoffe mehr zugelassen als in der Schweiz. 13 davon seien sogenannte Substitutionskandidaten – also besonders problematische Mittel. Der WWF warnt daher, die direkte Übernahme der EU-Zulassungen würde das Schutzniveau senken und unter anderem ökologische Probleme in Gewässern verschlimmern. «Das hätte nichts mit moderner Landwirtschaft zu tun, wie die parlamentarische Initiative glauben machen will.»

Auch der Bundesrat lehnte Bregys Vorschlag bisher ab. Er verwies unter anderem darauf, dass er bereits mehrere Massnahmen beschlossen hat, um die Anerkennung von Bewilligungen aus der EU zu erleichtern.

Um den Pendenzenberg abzubauen, schlagen Gegner von Bregys Vorschlag andere Wege vor: Der Grüne-Nationalrat Kilian Baumann verweist darauf, dass laut Bundesrat Gesuche für neue Produkte selten vollständig seien. Werden keine zusätzlichen Daten eingereicht, bleiben die Dossiers offen, da die Gesuche nicht verfallen. Das müsse sich ändern, findet Baumann. Eine weitere Option wäre die Schaffung zweier zusätzlicher Stellen – doch das hat der Nationalrat im Dezember ganz knapp verworfen.