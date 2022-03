Landwirtschaft Umstrittene neue Methoden: Wo endet natürliche Züchtung, wo beginnt Gentechnik? Im Fokus der parlamentarischen Debatte über die Gentechnik stehen die neuen Züchtungstechnologien, deren Status in der Schweiz noch nicht geklärt ist. Was als Gentechnik eingestuft wird, darüber streitet die Politik schon seit einiger Zeit. Für die Wissenschaft ist der Fall klar.

Mehltau beim Weizen ist ein weit verbreitetes Problem: Hier könnten genomeditierte Pflanzen Abhilfe schaffen. Bild: Madeleine Schoder

Nach dem Nationalrat beschäftigt sich am Dienstag der Ständerat zum wiederholten Mal mit der Frage, welche Regeln für gentechnisch veränderte Organismen hierzulande gelten sollen. Die Debatte bringt unweigerlich auch die Frage aufs Tapet, welche Methoden als Gentechnik eingestuft werden sollen – und welche nicht.

Gentechnik bleibt für viele ein Schimpfwort, auch wenn kaum einer so genau weiss, was unter dem Begriff zu verstehen ist. Gemäss Duden bezeichnet Gentechnik die «Technik der Erforschung und Manipulation der Gene». Biologisch betrachtet umfasst die Gentechnik sämtliche Methoden zur Analyse sowie zur gezielten Veränderung und Übertragung von Erbmaterial.

Genschere erlaubt präzise Anpassungen

Doch was heisst das konkret? Ob dieser Frage scheiden sich die Geister. Für Vertreterinnen der links-grünen Politik ist klar, dass sämtliche Züchtungsmethoden, die – in welcher Form auch immer – das Erbgut einer Pflanze mittels eines technischen Eingriffs verändern, als Gentechnik einzustufen sind. Ganz anders lautet der Tenor aus der Wissenschaft sowie von liberalen Vertretern: Genomeditierte Pflanzen seien in keiner Weise von Pflanzen zu unterscheiden, die mittels natürlicher Kreuzung gezüchtet wurden und sollen deshalb nicht dem Gentechnikgesetz unterstellt werden.

Für das Verständnis lohnt sich ein Vergleich zwischen natürlichen Züchtungsmethoden, Genom-Editierung und klassischer Gentechnik. Bei letzterer wird ein artfremdes Gen in die DNA einer Pflanze eingeführt. Dieser Vorgang lässt sich nur bedingt kontrollieren.

Zu den natürlichen Züchtungsmethoden zählen die Kreuzung sowie die klassische Mutagenese, also die Erzeugung von Mutationen durch Strahlen oder Chemikalien. Diese Form der Züchtung ist ungerichtet und zufällig.

Mit der Genom-Editierung können Forschende direkt bestimmte Teile des arteigenen Erbguts verändern. Einzelne Gene können aktiviert oder deaktiviert werden. Dieser Mechanismus läuft exakt so ab wie bei der natürlichen Mutation. Mit einem Unterschied: Bei der Genom-Editierung ist genau bekannt, wo welche DNA-Bausteine umgeschrieben werden. Genom-Editierung ist ein Sammelbegriff für alle Techniken, mit denen das arteigene Erbgut zielgerichtet verändert werden kann. Dazu zählt beispielsweise die Genschere CRISPR/Cas.

In Amerika sind genomeditierte Pflanzen gang und gäbe

Eine breite Allianz aus Wissenschaft und Forschung fordert seit längerem, dass die gezielte Mutagenese - also die Genom-Editierung - ausserhalb des Gentechnikgesetzes reglementiert werden soll. Insbesondere weil auch die klassische Mutagenese, bei der mittels Strahlung oder Chemikalien Veränderungen am Erbgut ausgelöst werden, nicht unter das Gentechnik-Gesetz fällt.

Eine solche Forderung hat der Europäische Gerichtshof für die EU-Staaten allerdings bereits 2018 beerdigt: Er hat entschieden, dass mit Genom-Editierung erzeugte Pflanzen unter die geltenden Gentechnik-Gesetze fallen. Damit ist die Sache allerdings noch nicht gegessen: Bis Mitte 2023 will die EU-Kommission aufs Neue festlegen, welcher rechtliche Rahmen für die neuen Züchtungstechnologien angemessen ist und wie die Gentechnik-Gesetze «an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt» angepasst werden können.

Ganz anders gestaltet sich die Situation ausserhalb der EU: In den USA, Kanada, Brasilien, Argentinien und China sind genomeditierte seit Jahren den herkömmlichen Pflanzen gleichgestellt.

Pflanze, nicht Züchtungsmethode, soll beurteilt werden

Nicht so in der Schweiz. Hierzulande fallen auch die neuen Züchtungstechnologien unter das Gentech-Moratorium. Zum grossen Unverständnis von Teresa Koller. Die Molekularbiologin forscht an der Universität Zürich mit gentechnisch veränderten Pflanzen. Sie plädierte vergangene Woche an einem Informationsanlass von Swissfood dafür, «die Pflanze zu beurteilen, nicht die Züchtungsmethode». Genomeditierte Pflanzen würden sich in keiner Art und Weise von herkömmlich gezüchteten Pflanzen unterscheiden. Entsprechend sollten sie auch nicht dem Gentechnikgesetz unterstellt werden.

«Das Gentechnikgesetz muss zwingend an die Erkenntnisse und den wissenschaftlichen Fortschritt der letzten 20 Jahre angepasst werden», folgert Koller. Sie sieht in den neuen Züchtungstechnologien viele Chancen, die Risiken würden «gegen Null» tendieren.