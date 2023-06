Leitartikel Staatsgeld gegen den Stillstand: Darum braucht es ein Ja zum Klimaschutzgesetz Zwei widersprüchliche Volksvoten führten die Schweiz in eine Klima-Lethargie. Mit der jetzigen Vorlage soll der Befreiungsschlag gelingen.

Hintergrund des Klimaschutzgesetzes ist die Gletscherinitiative. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Doris Leuthard hatte es einfach. Als die Vor-Vorgängerin von Umweltminister Albert Rösti 2017 die Energiestrategie durchpaukte, folgte ihr das Volk mit deutlicher Mehrheit. Weil sie nicht wehtat. Mehr Wasser, Wind und Sonne lautete die Vorgabe, um den Klimawandel aufzuhalten, bei gleichzeitigem Verzicht auf die Kernkraft. Nichts daran war wirklich griffig, nicht einmal der Atomausstieg: So lange die AKW sicher sind, sollen sie laufen, lautete die Losung für eine nukleare Abrüstung. In diesem wohligen Ungefähren liess die Schweiz weitere Jahre verstreichen, um die Energiewende einem Realitätscheck zu unterziehen.

Das Erwachen folgte 2021, als Simonetta Sommaruga, Vorgängerin von Albert Rösti, die Abstimmung um ein neues CO 2 -Gesetz verlor. Dessen Mittel: Verbote und Abgaben, was vor allem in der ländlichen Bevölkerung auf Ablehnung stiess, weil man dort nun mal ein Auto braucht. In der Folge ergoss sich die Schweiz in einen Stadt-Land-Diskurs – als ob der Klimawandel nicht alle etwas anginge.

Jetzt soll mit dem Klimaschutzgesetz der Befreiungsschlag gelingen aus dem Widerspruch der beiden Volksentscheide. Die Entstehungsgeschichte dieses Gesetzes steht symbolisch für die skizzierte Energiepolitik der vergangenen Jahre. Das Parlament mahlte die einst radikale Gletscherinitiative zu einem indirekten Gegenvorschlag, der die hehren Ziele der Energiestrategie in den Alltag der Leute holt. Es ist ganz simpel: Wer seinen Gas- oder Ölkessel gegen eine ökologische Wärmepumpe austauscht, erhält einen substanziellen Beitrag vom Staat, wohl etwa zehntausend Franken.

Vorbild ist Basel-Stadt

Vorreiter für dieses Modell ist Basel-Stadt, wo ein neues Energiegesetz 2016 nicht einmal zu einem Referendum führte. Bis 2035 müssen dort alle Gasheizungen weg; Subventionen begleiten das drohende Verbot. Bern und Zürich folgten schnell dem Beispiel, andere Kantone hinken noch immer notorisch ihren eigenen Ansprüchen hinterher. Deshalb übernimmt nun der Bund, wobei dieser freilich auf die Peitsche verzichtet und lediglich Zuckerbrote verteilt – mit dem ironischen Nebeneffekt, dass nun ausgerechnet die SP mehr Unterstützung für Leute mit Wohneigentum fordert. Die ehrlichere Variante, ein Fossil-Verbot zum Einhalten der völkerrechtlich bindenden Klimaziele, war nach der CO 2 -Abstimmung undenkbar.

Die hohen Kosten sind es auch, welche die SVP als Hauptargument ins Feld führt. Dass ihre Zahlen überzogen sind, ist hinlänglich bekannt. Wer wie die Volkspartei jede künftige Investition dem Klimaschutzgesetz anrechnet, müsste im Umkehrschluss davon ausgehen, dass eine Gasheizung eine Lebenserwartung von gegen hundert Jahren hat.

Gerne verschweigen indes die Gegner des Klimaschutzgesetzes, dass Nichtstun ebenfalls kostet. Halb Europa verabschiedet sich von fossilen Brennstoffen, was den Markt schrumpfen lässt und die Güter verknappt. Der Krieg in der Ukraine hat zwischenzeitlich erahnen lassen, worauf Europa in den kommenden Jahrzehnten ohnehin zusteuert: Seit Jahren legen die Gaspreise zu, beim Öl sieht es nicht anders aus.

Aber woher kommt der Strom?

Das zweite Argument aus dem Nein-Lager ist stichhaltiger: Es ist die Frage, ob die Schweiz den zusätzlichen Strombedarf wird decken können. Tatsächlich handelt das Parlament derzeit reichlich kopflos, wenn es um den Zubau durch Erneuerbare geht. Das beste Beispiel dafür ist die im Eilzug verabschiedete Solaroffensive: Was anfänglich wie ein Bullenmarkt für Solarmodule in den Alpen aussah, könnte sich als Bärendienst für die Energiewende entpuppen. Das etappenweise entzauberte Projekt in Grengiols erzählt die Geschichte einer forsch-naiven Hoffnungspolitik.

Was bedeutet das aber für das Klimaschutzgesetz? Nicht viel. Wie alle Schweizer Gesetzesänderungen bietet es nicht die Rundum-Lösung. Bereits in der aktuellen Session folgt mit dem Mantelerlass Strom der nächste wichtige Baustein: Mit ihm soll der Ausbau der Schweizer Stromkapazitäten nachhaltig Fahrt aufnehmen. Dem Vernehmen nach liegt auch dort ein breit abgestützter Kompromiss in Reichweite. Umso wichtiger wäre es jetzt, diesem ausgewogenen Klimaschutzgesetz zuzustimmen, und so die längst beschlossene Energiewende endlich einzuläuten.