Der Tsanfleuronpass ist nach über 2000 Jahren schneefrei. Der Gletscherschwund in der Region Les Diablerets war in diesem Sommer im Vergleich zum Durchschnitt der letzten Jahre etwas dreimal so hoch. Der Sommer 2022, der auf einen niederschlagsarmen Winter folgte, war in der Tat katastrophal für die Gletscher.