Liestal «Wir werden immer mehr»: So lief die bislang grösste Corona-Demo der Schweiz ab Gegen 6000 Personen demonstrierten in Liestal gegen die Corona-Massnahmen. Die grosse Mehrheit trug dabei keine Maske. Die Polizei fand sich in einem Dilemma wieder.

Georgios Kefalas / KEYSTONE

«Masken bringen uns zum Schweigen» steht auf einem Schild eines älteren Mannes. «Impfpass gleich Kriegserklärung» lautet seine markige Parole darunter. Stolz und mit einem Lächeln im Gesicht spaziert der Mann über den Sportplatz der Schulanlage Frenke, wo sich nach dem Marsch vom Emma Herwegh-Platz beim Bahnhof die gegen 6000 Demonstrantinnen und Demonstranten zur Kundgebung versammelt haben. Die Stimmung ist euphorisch. «Wir sind wirklich 10’000», ruft eine der Organisatorinnen des Vereins «Stiller Protest» zu Beginn ins Mikrofon. Die Menge jubelt – nicht zum letzten Mal an diesem Nachmittag.

Es war die bislang grösste Demonstration gegen die Corona-Massnahmen in der Schweiz. Die Stadt Liestal hat sie bereits vor Wochen bewilligt. Die wichtigste Auflage, das Tragen einer Schutzmaske, wurde aber genüsslich ignoriert. Eigentlich trugen nur jene eine Maske, die diese als Teil ihres Kostüms, der weissen Schutzanzüge, benötigten. Im Vorfeld der Demonstration schaltete der Verein «Stiller Protest» auf seiner Website ein Video mit einer Tanz-Performance online, wie man sich zu Ansagen aus den Lautsprechern bewegen soll. Mit gebückter Haltung und hängenden Schultern sollte beispielsweise ein dystopisches Gesellschaftsbild voller Unterdrückung gezeichnet werden. «Maskenpflicht für immer» oder «Gehorsam macht frei» lauteten zwei dieser Ansagen.

Still und mit einer einstudierten Choreografie machten sich die Teilnehmenden des Protestmasches in Liestal auf den Weg. Tobias Gfeller

Alain Berset der Sonnenkönig

Dieser Vergleich zur Diktatur der Nationalsozialisten – viele Eingangstore zu den Konzentrationslagern waren mit den Worten «Arbeit macht frei» beschriftet – war beileibe kein Einzelfall. «Nazi-Impfmörder» hielt ein anderer Mann auf seinem Schild hoch und forderte darunter zum Test-, Impf- und Maskenboykott auf.

Die Demonstrantinnen und Demonstranten sehen sich als Opfer und Unterdrückte einer Diktatur, die die Menschenrechte mit Füssen tritt.

«Der Rechtsstaat funktioniert nicht mehr»,

schimpfte der Basler Männerarzt Marco Caimi in seiner Rede und bezeichnete Bundesrat Alain Berset als Sonnenkönig in einer Monarchie. «Ist es eine Diktatur? Ist es eine Tyrannei? Ist es Totalitarismus?», fragte Caimi provokativ ins Publikum, welches drei Mal mit einem lauten «Ja» antwortete. Der Männerarzt rief zum Widerstand auf, um wieder Ordnung ins Land zu bringen, in dem das Obligationenrecht, das Zivilrecht und das Strafgesetz gelten. Beim Impfen zog Caimi einen Vergleich zum Apartheit-Regime in Südafrika, als Weisse und Schwarze strikt getrennt wurden.

«Menschenrechte werden nicht eingehalten»

Markige Worte wählte auch der Rünenberger Gemeinderat Stefan Lang, der aktuell vor allem als Baselbieter Regionalleiter der «Freunde der Verfassung» auftritt. Er kritisierte die angebliche Propaganda der Medien. Die Regierungen würden versuchen, einen Keil ins Volk zu treiben, um es leichter beherrschen zu können. «Die Menschenrechte werden nicht eingehalten», monierte der Oberbaselbieter Exekutivpolitiker und rief über die Schulanlage Frenke:

«Wir sind viel mehr und wir werden immer mehr!»

Die Baselbieter Primarlehrerin Caro Jockel engagiert sich seit Wochen im Verein «Eltern für Kinder» gegen die Maskenpflicht an den Schulen. Diese schade den Kindern in körperlicher, psychischer und seelischer Ebene. «In uns allen steckt eine kleine Pippi Langstrumpf», forderte sie die Menge zum Widerstand mit vereinten Kräften auf, als würden sie alle ein gepunktetes Pferd in die Höhe stemmen.

Polizei im Dilemma

Es war in vielerlei Hinsicht eine beeindruckende Demonstration: Einerseits die hohe Anzahl Teilnehmenden und deren verströmte Energie, andererseits aber auch die Kompromisslosigkeit, in der die Vorgaben zur Bewilligung missachtet wurden. Die Baselbieter Polizei, die von Kollegen aus der Stadt Zürich unterstützt wurde, fand sich in einem unlösbaren Dilemma wieder. Ihre Aufforderung, Masken zu tragen, wurde johlend überhört.

«Wir können nicht wegen dem Maskentragen mit Gummischrot einschreiten»,

sagte Polizeisprecher Adrian Gaugler nach Ende der Demonstration. «Für uns hatte ein sicherer und ruhiger Ablauf Priorität.» Es sei für die Polizei eine Güterabwägung zwischen dem Durchsetzen der Massnahmen und dem Aspekt der Deeskalation gewesen, so Gaugler, der das Vorgehen der Polizei als «verhältnismässig» bezeichnete. Es irritierte aber, dass sogar Personen aus dem Organisationskomitee, die als solche gekennzeichnet waren, ohne Maske mit der Polizei diskutieren konnten, ohne dass diese sichtbar etwas dagegen unternahm.

Zwölf Personen wurden vorübergehend angehalten. Unter anderem kam es zu einem tätlichen Angriff auf einen Demonstranten. Ob dieser von einem Mitglied der Antifa, die in etwa zu zehnt beim Wasserturmplatz gegen die «faschistischen Corona-Skeptiker» demonstrierten, ausging, wollte Gaugler nicht sagen.