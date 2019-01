Linksgrüne Allianz reicht über 55'000 Unterschriften gegen Steuerreform ein

Eine linksgrüne Allianz hat in Bern mehr als 55'000 Unterschriften gegen das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) eingereicht. Die Allianz will das «neue Steuerdumping-Projekt» am 19. Mai an der Urne bodigen.