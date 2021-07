Autobahn A2 gesperrt ++ Hochwasser-Alarm in Aargauer Gemeinde ++ Bäume in Zürich meiden

In der Nacht auf Dienstag ist die Stadt Zürich von einem heftigen Unwetter getroffen worden. Die Hochwasserlage spitzt sich zu, namentlich am Vierwaldstättersee, dem Thunersee und dem Zürichsee, aber auch an Reuss, Aare und Limmat. Die News im Liveblog.