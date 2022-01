Locarno Das Tessin streitet mit Italien um den Seepegel des Lago Maggiore Italien will den Langensee im Sommer bis zu 1,5 Meter über Normalniveau lassen – als Wasserreservoir für die Landwirtschaft in der Poebene. Im Tessin kommt das nicht gut an.

Das Naturschutzgebiet Bolle di Magadino liegt an der Mündung des Ticino in den Lago Maggiore. Bild: DT Tessin

Das Tessin als Sonnenstube der Schweiz macht seinem Namen zurzeit alle Ehre. Seit Wochen ist es sonnig, trocken und warm auf der Südseite der Alpen. Ein Ende der Trockenperiode ist nicht in Sicht. Aufgrund mangelnder Niederschläge fehlt nicht nur in den Bergen der Schnee, sondern auch das Wasser in Flüssen und Seen.

Der Seepegel des Lago Maggiore ist deutlich gesunken, am Seeufer in Ascona sind Geröll und Grasnarben sichtbar, im Mündungsgebiet der Maggia haben sich ganze Inseln gebildet. Mit 192,65 Metern über Meer liegt das Niveau an der Messstelle Brissago momentan rund 1,30 Meter tiefer als in der Vergleichsperiode vor einem Jahr.

Italien bedient das Wehr, Schweizer sind ausgeliefert

Paradoxerweise sorgt im Moment aber nicht der aktuelle Tiefstand für Diskussionen, sondern ein zu hoher Pegel. Auslöser ist ein kürzlich gefällter Entscheid der italienischen Regulierungsbehörde für das Einzugsgebiet des Flusses Po in Parma, der «Autorità di bacino del Fiume Po».

Demnach soll der Lago Maggiore in der Sommersaison (vom 16. März bis 31. Oktober) bis zu 1,5 Meter über dem hydrometrischen Nullpunkt bei Sesto Calende liegen. Dort befindet sich das Miorina-Stauwehr, mit dem seit 1943 der Wasserstand des grossen Sees zwischen Italien und der Schweiz geregelt werden kann – eine Art Stöpsel in einer riesigen Wanne namens Lago Maggiore, bedient von den Italienern.

Streit entsteht nicht zum ersten Mal. Denn die Bedürfnisse nördlich und südlich dieses Stauwehrs sind unterschiedlich. Italien wünscht sich je nach Bedarf unterschiedliche Pegelstände des Lago Maggiore: einen hohen, um die Bewässerung der Felder in der Poebene zu gewährleisten, oder einen niedrigen im Fall von drohenden Überschwemmungen, etwa zum Schutz der Stadt Pavia.

Im Sommer steigt Gefahr von Überschwemmungen

Die Schweiz im Gegenzug zieht generell einen niedrigeren Wasserspiegel vor, um bei starken Regenfällen, die häufig gegen Ende des Sommers auftreten, ein potenzielles Rückhaltebecken zu haben und Überschwemmungen in besiedelten Gebieten wie Locarno und Ascona zu vermeiden, aber auch um das Ökosystem des Naturschutzgebietes Bolle di Magadino schützen zu können.

In den letzten Jahren war für die Sommersaison versuchsweise ein Plus von 1,25 Metern über dem hydrometrischen Nullpunkt vereinbart worden, in Ausnahmefällen von 1,35 Meter. Ein höherer Pegelstand, wie nun für die Fünfjahresperiode 2022 bis 2026 vorgesehen, ist dem Tessin ein Dorn im Auge. Das zuständige kantonale Umweltdepartement zeigte sich nach dem Entscheid besorgt. «Es besteht die reale Gefahr, dass bei einer Anhebung des Lago Maggiore auf maximal eineinhalb Meter im Frühjahr die Schilfgürtel in der Bolle di Magadino genau in ihrer Entwicklungsphase überflutet werden», sagt Laurent Filippini, Leiter des kantonalen Amtes für Gewässer.

Der volatile Seepegel des Lago Maggiore Der Langensee (Lago Maggiore, in Italien auch Verbano genannt) hat eine Fläche von 212 km2, davon 170 km2 auf italienischem Territorium. Das Einzugsgebiet umfasst 6599 Quadratkilometer. Der Anteil der Seefläche am gesamten Einzugsgebiet ist mit rund 3 Prozent verhältnismässig klein. Deshalb ist auch das Rückhaltevermögen des Langensees gering. Das bedeutet: Während lang anhaltender Niederschläge oder nach heftigen Unwettern steigt der Seepegel jeweils rasch an – gelegentlich bis weit über die Hochwassergrenze.

Der hohe Seepegel bedroht nicht nur die Bolle di Magadino, sondern auch Strände sowie Camping-Plätze am Seeufer, welche für den Tourismus im Sommer von grosser Bedeutung sind. Das Tessin sitzt mit den Seeufergemeinden des Piemonts wie Verbania in einem Boot. Sie haben bereits heftig gegen ein Anheben des Seepegels protestiert.

«Landwirtschaft siegt über Tourismus», titelten italienische Zeitungen nach dem Entscheid der Regulierungsbehörde von Parma. Doch das letzte Wort in dieser Angelegenheit scheint noch nicht gesprochen zu sein. Das Tessin hat sich an das Bundesamt für Umwelt (Bafu) und weitere involvierte Stellen gewandt. Sie sollen dafür sorgen, dass der Pegelstand nicht weiter angehoben wird.