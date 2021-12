Maskenpflicht Keine Masken dank 2G: Thurgau und Jura pfeifen Eishockeyklubs zurück - folgt eine generelle Kehrtwende? Die Eishockeyklubs der National League und der Swiss League beschlossen am Dienstag einstimmig, ihre Spiele künftig mit 2G und ohne Masken durchzuführen. Doch Verschärfungen sind in Sicht.

Wie lange dürfen Eishockeyfans in vollen Stehplatzkurven noch ohne Masken jubeln - wie hier die Fans von Fribourg-Gottéron? Keystone (Fribourg, 29. November 2021)

Am Freitag findet in der Gotthard Arena das Tessiner Eishockeyderby zwischen Ambri und Lugano statt. Weit über 6000 Fans werden sich in Ambris neues Stadion drängen - ohne Maskenpflicht.

Das Derby ist ein 2G-Anlass - nur für Geimpfte und Genesene. Die Eishockeyklubs der National League und der Swiss League haben am Dienstag einstimmig 2G in ihren Stadien eingeführt. Im Gegenzug sind die Zuschauer von Maskenpflicht und Sitzpflicht bei der Konsumation befreit. «Wir sind der Meinung, dass wir mit 2G eine gute Lösung haben, die den Regeln des Bundesrats entspricht», sagt Ligadirektor Denis Vaucher.

#COVIDUpdate



❗ Ab sofort gilt in allen Stadien der #NationalLeague 2G-Zertifikatspflicht.

Infos → https://t.co/7m2W0h6X59



❗ Avec effet immédiat, le certificat 2G est obligatoire dans tous les stades de la #NationalLeague. Toutes les informations → https://t.co/7m2W0h6X59 pic.twitter.com/JHpbo5eMB9 — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) December 7, 2021

Tessiner Regierung empfiehlt Gemeinden Maskenpflicht im Freien

«Zurzeit ist die epidemiologische Situation im Tessin durch eine geringere Inzidenz gekennzeichnet als in der übrigen Schweiz», schreibt die Tessiner Staatskanzlei auf Anfrage. «Deshalb werden die vom Bundesrat am vergangenen Freitag beschlossenen Massnahmen derzeit als der Situation angemessen betrachtet.» Die Staatskanzlei betont, die Tessiner Behörden forderten die Bevölkerung aber auf, dort Masken zu tragen, wo sie den Abstand nicht einhalten könnten.

Der Wind könnte aber schnell drehen. «Wir haben den Eindruck, dass bald Verschärfungen kommen», sagt Mitte-Nationalrat Fabio Regazzi, Verwaltungsrat des HC Lugano. Er ist auch Präsident des Basketballvereins Sam Massagno. Die Spitze des Basketballvereins diskutiert darüber, in Eigenregie eine Maskenpflicht einzuführen - trotz 2G. «Persönlich denke ich, dass das eine tragbare Massnahme ist», sagt Regazzi. «Sie hat einen ziemlich guten Effekt.»

«Wir wollten eine Überlastung des Gesundheitswesens verhindern»

Bereits reagiert haben die Kantone Thurgau und Jura. Sie pfiffen ihre Eishockeyklubs - den HC Thurgau und den HC Ajoie - zurück. In beiden Kantonen gilt ab sofort auch bei 2G-Anlässen eine Maskenpflicht.

«Wir entschieden das, weil wir im Kanton Thurgau hohe Fallzahlen haben», sagt Thurgaus Gesundheitsdirektor Urs Martin. «Wir mussten schnell entscheiden. Wir wollen eine Überlastung des Gesundheitswesens verhindern. Die Maskenpflicht ist nicht einschneidend und gut akzeptiert.»

«Wir mussten schnell entscheiden»: Urs Martin, Gesundheitsdirektor des Kantons Thurgau. Andrea Tina Stalder (Frauenfeld, 24. November 2021)

Der Entscheid der Thurgauer Regierung war schon am Dienstagabend für das Spiel des HC Thurgau gegen Sierre (0:3) gültig. 506 Personen wollten es sehen. Oft sind aber bis zu 1500 Zuschauer anwesend. «Die Wahrscheinlichkeit ist im Moment hoch», sagt Gesundheitsdirektor Martin, «dass darunter auch einige mit Impfdurchbrüchen sind.»

Bern, Mekka des Eishockeys, drückt sich vor einem Entscheid

Am Mittwoch ging auch der Berner Regierungsrat Pierre-Alain Schnegg mit der Absicht in die Regierungssitzung, auf den strengen Regeln zu bestehen, die der Kanton Bern am 27. November eingeführt hatte: Die Maskenpflicht gilt in allen Innenräumen von öffentlich zugänglichen Gebäuden.

Der Kanton Bern ist das Mekka des Schweizer Eishockeys. Er beherbergt gleich drei Klubs in der National League (SC Bern, EHC Biel und SCL Tigers) und einen in der Swiss League (SC Langenthal). Sein Wort hat Gewicht. Schnegg lief im Regierungsrat auf. Die Regierung schwenkte auf die Bundesratslösung ein - ganz im Sinne der Klubs: 2G ohne Maskenpflicht und ohne Sitzpflicht bei der Konsumation ist erlaubt.

Offiziell begründete der Regierungsrat den Entscheid damit, dass er den Flickenteppich der Massnahmen nicht habe vergrössern wollen. Bern ist von 13 Nachbarkantonen umgeben.

Ohne Maske beim SC Bern auf die grösste Stehplatztribüne Europas mit 10'000 Plätzen? In einer Zeit, in der die Berner Regierung die Schulkinder drei Tage früher in die Schulferien schickt, weil die epidemiologische Lage derart angespannt ist?

Wohl ist es der Berner Regierung nicht wirklich mit ihrem Masken-Entscheid. Heimlich hofft sie auf den Bundesrat. Der soll eine nationale Maskenpflicht auch für 2G-Veranstaltungen in Innenräumen verhängen, wünscht sie sich. Gemäss Recherchen ist eine Maskenpflicht für 2G-Verstaltungen in der Bundesratssitzung vom Freitag in der Tat ein Thema. Wie auch eine generelle Ausweitung von 2G.

Auch Basel-Stadt und Luzern sind für eine Maskenpflicht

Zürich (ZSC Lions, EHC Kloten) und St. Gallen (Rapperswil-Jona Lakers) gehen denselben Weg wie Bern. Auf eine Maskenpflicht bei 2G drängt hingegen Lukas Engelberger, Gesundheitsdirektor des Kantons Basel-Stadt und Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz.

Es sei zu riskant, da auf die Masken zu verzichten, sagte er schon am Mittwoch bei CH Media. «Die Impfung schützt zwar zuverlässig vor schweren Erkrankungen, aber auch geimpfte Personen können sich infizieren und das Virus weitergeben.» In Basel-Stadt gilt eine Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen.

Ähnlich argumentierte der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf. «Ich unterstütze 2G mit Maskenpflicht», sagte er. Es sei absehbar, dass die bislang erlassenen Massnahmen auf Bundesebene nicht ausreichten, um das Gesundheitssystem vor einem Kollaps zu bewahren.

In Eishockeykreisen stellt man sich darauf ein, dass vielleicht schon bald wieder eine Maskenpflicht herrscht. Damit könnten die Klubs aber leben. Denn zentral ist: Die Fans dürften sich auf den Stehplatzrampen weiterhin stehend verköstigen - dank 2G.