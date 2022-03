Medien «SRF gibt rassistischer Hetze eine Plattform»: Grünen-Fraktionschefin Aline Trede boykottiert wegen SVP-Aeschi die «Arena» Die Berner Nationalrätin und Grüne-Politikerin Aline Trede bleibt der SRF-«Arena» zum Krieg in der Ukraine vom Freitagabend fern. Grund dafür: Die Sendungsmacher haben angekündigt, die umstrittenen Äusserungen von SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi über mögliche Vergewaltigungen durch «Nigerianer oder Iraker mit ukrainischen Pässen» zu thematisieren.

Grünen-Fraktionschefin Aline Trede und SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi am Mittwoch im Bundeshaus. PETER KLAUNZER

Am Freitagabend widmet sich die «Arena» des Schweizer Fernsehens zum vierten Mal in Folge dem Krieg in der Ukraine. Diese Woche haben die Sendungsmacher die Spitzen der Parteien ins Studio 8 am Leutschenbach geladen.

Nicht vertreten sein wird die wählermässig viertstärkste Partei der Schweiz, die Grünen. Wie Fraktionschefin Aline Trede am Freitagnachmittag auf Twitter mitteilte, hat sie ihre Teilnahme an der Sendung kurzfristig zurückgezogen.

Ich werde heute Abend nicht an der #srfArena zum Thema Ukraine-Krieg teilnehmen. Unsere freiheitliche und demokratische Gesellschaft darf Rassismus keine Plattform geben. 1/3 — aline trede (@alinetrede) March 18, 2022

Hinter Tredes Absage steht die Teilnahme von SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi. Genauer gesagt: Die Fraktionschefin der Grünen stört sich daran, dass die «Arena»-Macher die von Aeschi im Rahmen der dringlichen Ukraine-Debatte vom Mittwoch getätigten Aussagen in der Sendung thematisieren wollen. Aeschi wird vorgeworfen, sich im Nationalratssaal rassistisch geäussert zu haben.

Seine Aussage führte zu einer Entschuldigung

Aeschi hatte Justizministerin Karin Keller-Sutter (FDP) am Rednerpult aufgefordert, sicherzustellen, dass «auch wirklich nur Ukrainerinnen und Ukrainer, die auch tatsächlich Ukrainer sind, in die Schweiz kommen». In der Ukraine wohnhafte Ausländer müssten in ihre Heimat zurückkehren.

Die Schweiz müsse verhindern, dass Personen mit gefälschten ukrainischen Pässen oder mit Pässen, die sie «aus irgendwelchen dubiosen Umständen» erhalten haben, die Krise ausnutzten, um in der Schweiz Gastrecht zu erhalten. «Es darf nicht sein, dass Nigerianer oder Iraker mit ukrainischen Pässen plötzlich 18-jährige Ukrainerinnen vergewaltigen!», sagte Aeschi am Mittwoch im Rat.

Später gab Aeschi an, sich auf einen Fall in Düsseldorf bezogen zu haben. Dort kam es mutmasslich zu einer Vergewaltigung einer Ukrainerin. Während der Debatte liess Aeschi diesen Kontext weg.

Am Tag darauf hielt Nationalratspräsidentin Irène Kälin (Grüne AG) auf Twitter fest, dass mit Aeschis Entgleisung eine Grenze überschritten worden sei. Sie sei im Ratsbetrieb abgelenkt gewesen und bedauerte es, nicht direkt interveniert zu haben.

Ich finde ganz klar, dass hier eine Grenze überschritten wurde. Ich war bei der entsprechenden Entgleisung von SVP-Fraktionspräsident @thomas_aeschi abgelenkt, wie das im Ratsbetrieb oft der Fall ist. 1/2https://t.co/Ly2V92BISG — Irène Kälin (@KaelinIrene) March 17, 2022

Trotz Massregelung der Parlamentspräsidentin will die «Arena»-Crew rund um Moderator Sandro Brotz Aeschi nochmals die Möglichkeit geben, seine Aussagen zu erklären. «Arena»-Redaktionsleiterin Franziska Egli gab bekannt, dass Aeschis Votum Gegenstand der Debatte sein werde.

NR Aeschi wurde bereits Anfang Woche für die Parteispitzen-#SRFArena eingeladen, als gewählter Nationalrat, Mitglied der Parteileitung der wählerstärksten Partei – und deren Fraktionschef. Seine Aussage wird morgen ebenfalls Gegenstand der Ukraine-Debatte in der Arena sein. — Franziska Egli (@ziskaegli) March 17, 2022

Für diese Ankündigung vonseiten SRF hat Aline Trede kein Verständnis. In der Ukraine würden «Putins Bomben auf Frauen, Männer, Kinder fallen – unabhängig von ihrer Sprache, Herkunft, Hautfarbe». Die Arena gebe der rassistischen Hetze von SVP-Exponenten eine Plattform, indem sie die Entgleisung von Thomas Aeschi im Nationalrat aktiv thematisieren werde: «Rassismus darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Wir Grünen können und wollen diese Plattform für Rassismus in der aktuellen Arena nicht legitimieren. Ich nehme deshalb nicht teil», schreibt Trede auf Twitter.

Telefonisch präzisiert Aline Trede gegenüber CH Media, die Teilnahme Aeschis wäre für sie kein Hinderungsgrund für eine Beteiligung an der Diskussion gewesen. Die Absage erfolge aufgrund des Entscheids der «Arena»-Redaktion, Aeschis Äusserungen einen Platz in der Sendung einzuräumen.