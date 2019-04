Menschliche Überreste in abgebranntem Mehrfamilienhaus im Thurgau entdeckt – Ermittlungen laufen



Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Salmsach hat die Kantonspolizei menschliche Überreste in der Brandruine gefunden. Die Rechtsmedizin klärt nun die Identität und die Todesursache ab. Eine Strafuntersuchung wurde eingeleitet.