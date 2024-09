MIGRATION Nach sieben Jahren endlich ein Deal: Asyl-Einigung der EU beschert Baume-Schneider eine Verschnaufpause Nach langem Ringen einigen sich die EU-Staaten auf eine massgebliche Verschärfung des Asylrechts. Für die Schweizer Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider kommt der Deal gerade rechtzeitig, auch wenn er politisch noch zu reden geben dürfte.

Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider mit EU-Migrationskommissarin Ylva Johansson (Archiv). Bild: Keystone

Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider hat es derzeit nicht einfach. Mit Italien klemmt es bei der Rückführung von Flüchtlingen. Die Einrichtung von Asylcontainern hat der Ständerat diese Woche abgelehnt. Und mit immer neuen migrationspolitischen Vorstössen setzt das Parlament die SP-Bundesrätin unter Handlungsdruck. Es scheint ganz so, als ob sich Teile der bürgerlichen Parteien für den anstehenden Wahlkampf auf die Migrationsministerin eingeschossen hätten.

Vor diesem Hintergrund kommt es Baume-Schneider mehr als gelegen, dass die EU-Innenminister bei ihrem Treffen in Luxemburg nach langem Verhandeln einen wichtigen Durchbruch beim Asyl-Dossier erzielt haben. Über sieben Jahre haben die EU-Staaten um eine Revision des gemeinsamen Asyl-Systems gerungen.

Jetzt wurde die wichtigste Hürde genommen. Für Baume-Schneider heisst das: Rechtzeitig auf die von der SVP initiierte Asyl-Sondersession kommende Woche erhält sie die entscheidenden Argumente, um auf die zu erwarteten Angriffe und Vorwürfe zu antworten zu können. «Diese Einigung kann Vertrauen schaffen, dass Europa fähig ist, sich weiterzuentwickeln und das System zukunftsfähig zu machen», so Baume-Schneider im Anschluss an das Treffen.

Drei Monate bis zum Entscheid: Schnellverfahren an den EU-Aussengrenzen

Herzstück des Asyl-Umbaus sollen schnelle, abgekürzte Asylverfahren an den EU-Aussengrenzen sein. Künftig sollen Personen, die aufgrund ihrer Herkunft und einer tiefen Anerkennungsquote kaum Aussicht auf Asyl haben, in ein Express-Verfahren geschickt werden und bereits nach drei Monaten einen definitiven Entscheid erhalten. Ist dieser negativ, soll die Abschiebung zügig vollzogen werden.

Für die Schweiz dürfte die Neuerung handfeste Auswirkungen haben: Die Praxis des Durchwinkens und irreguläre Weiterreisen dürften abnehmen und der Migrationsdruck auf die Schweiz sich reduzieren. Die Gretchenfrage ist bloss, ob die auf dem Papier skizzierte Lösung in der Realität auch funktioniert.

Die Erstankunftsländer im Süden verlangen für die grosse Aufgabe der Grenzverfahren substanzielle Hilfen und einen fairen Ausgleich zwischen Verantwortung und Solidarität. Letztere soll zum Beispiel darin bestehen, dass die anderen EU-Staaten eine fixe Zahl an Asylberechtigten abnehmen oder aber eine Finanzkompensation leisten. Zuletzt war die Rede von 20’000 Euro pro Asylbewerber.

Massive Verschärfung des Asylrechts – und «schmutzige Deals» mit Drittstaaten?

Klar ist, dass die Neuregelung des europäischen Migrations-Systems zu einer massiven Verschärfung des Asylrechts führen wird. Der SVP mag das gefallen. Aber sieht dies auch die SP-Bundesrätin und ihre Partei als Erfolg? Immerhin können auch Kinder und Familien in den Grenzzentren festgehalten werden, während sie das Schnellverfahren durchlaufen. Etwas, was besonders von Deutschland kritisiert wird.

Elisabeth Baume-Schneider betonte, dass es für die Schweiz wichtig sei, ein Gleichgewicht zwischen Solidarität und Verantwortung zu schaffen. Die neuen, beschleunigten Grenzverfahren seien «interessant». Ausser Frage stehe aber, mit den Grundrechten und dem Respekt für das Recht herumzuspielen.

Ein Punkt, der bis zum Schluss eine Einigung herausgezögert hatte, ist die Möglichkeit für Abschiebungen in Drittländer. Das ist im Grossen und Ganzen das, was auch FDP-Ständerat Damian Müller vom Bundesrat fordert: In einer diese Woche von der kleinen Kammer angenommenen Motion verlangt Müller, abgewiesene Eritreer gegen eine Geldzahlung in sichere Drittstaaten auszuschaffen, sofern eine Rückführung in ihr Heimatland Eritrea nicht möglich sei.

Die EU hat bereits mit der Türkei seit 2016 einen ähnlichen Deal. An anderer Stelle war auch vom sogenannten «Ruanda-Modell» die Rede, mit Verweis auf ein umstrittenes Migrationsabkommen zwischen Grossbritannien und dem afrikanischen Land.

Auf EU-Ebene sind solche Migrationsabkommen mit Drittländern weiterhin umstritten. Die deutsche Bundesregierung und im Besonderen die Grünen befürchten, dass damit das Tor für schmutzige Deals geöffnet werden könnte. Insgesamt war der Einigungsdruck gestern aber zu gross. Schliesslich ist das Asyl-Thema nicht nur in der Schweiz, sondern in sämtlichen EU-Staaten ein hochexplosives Thema, welches man nicht mehr länger auf die lange Bank schieben konnte.