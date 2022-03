Migration Gemeinsame Sitzung: So bereiten sich Bund und Kantone auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor Erste Flüchtlinge aus der Ukraine sind bereits in der Schweiz eingetroffen. Angesichts des anhaltenden Krieges werden viele weitere folgen. Das stellt Bund und Kantone vor Herausforderungen: Am Donnerstag treffen sie sich zu einer Koordinationssitzung.

Flüchtlinge aus der Ukraine warten am Hauptbahnhof in Berlin. Sie sind mit dem Zug nach Deutschland gereist. Bild: AP

Polen, Rumänien, Ungarn, Slowakei: In diese Länder flüchtet seit Kriegsbeginn in ihrem Heimatland ein Grossteil der Ukrainerinnen und Ukrainer. Viele von ihnen reisen weiter, auch die Schweiz erwartet in den kommenden Wochen Schutzsuchende aus der Ukraine.

Wie Justizministerin Karin Keller-Sutter Anfang Woche bekräftigte, sollen diese schnell und unkompliziert aufgenommen werden: «Die Schweiz lässt die Menschen in der Ukraine nicht im Stich. Und wir lassen auch unsere osteuropäischen Partner nicht im Stich.»

Seit dem 1. März können ukrainische Staatsbürger in die Schweiz einreisen, auch wenn sie keinen biometrischen Reisepass besitzen. Heisst konkret: Wer von der Ukraine in die Schweiz einreist, muss sich nicht registrieren, sofern er oder sie nicht länger als 90 Tage im Land bleibt. Danach muss der Aufenthalt geregelt werden.

Jeder Flüchtling wird registriert

Auf Anfrage teilt das Staatssekretariat für Migration (SEM) mit, dass sich der Bund darauf vorbereite, Schutzsuchende und Vertriebene aufnehmen zu können: «Insbesondere auch jene, die kein Asylgesuch stellen und die im Rahmen des bewilligungsfreien Aufenthalts von drei Monaten in die Schweiz kommen.»

Da die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer Schutz suchen würden an einem Ort, an dem bekannte Personen leben, gebe es in der Schweiz aufgrund der kleinen ukrainischen Diaspora bis jetzt sehr wenige Asylgesuche. «Das heisst aber nicht, dass die Zahl der Gesuche nicht steigen kann. Insbesondere, falls die russische Aggression länger anhält», so das SEM.

Für die Organisation der Unterbringung und Betreuung der Flüchtenden stehe der Bund aktuell in engem Kontakt mit den Kantonen, Gemeinden und NGOs.

Am Donnerstagvormittag findet eine Lagebesprechung statt

Noch sind viele Fragen offen: Aus diesem Grund hat der national tätige Asyl-Koordinationsstab für Donnerstagvormittag eine Sitzung einberufen. Mit dabei sind nebst dem SEM auch Vertreterinnen und Vertreter des Grenzwachtkorps, der Sozialdirektorenkonferenz, des Verteidigungsdepartements und der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. Dabei soll die Aufnahme und Unterbringung der Flüchtlinge koordiniert werden.