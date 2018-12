Gruppenbild mit Smartphone gemacht: Das ist das neue Bundesratsfoto 2019 Die Landesregierung hat das neue Bundesratsfoto veröffentlicht. Aufgenommen wurde es von Mediamatik-Lernenden – mit einem Smartphone.

Das offizielle Bundesratsfoto 2019 (von links): Bundeskanzler Walter Thurnherr, Viola Amherd, Simonetta Sommaruga, Guy Parmelin, Bundespräsident Ueli Maurer, Ignazio Cassis, Alain Berset und Karin Keller-Sutter. (Bild: Bundeskanzlei)

Jedes Jahr, wenn sich Herr und Frau Schweizer für den Silvesterabend schick machen, präsentieren sich auch die Bundesrätinnen und Bundesräte in festlichem Glanz. So auch an diesem Silvester: Die Bundeskanzlei hat am Montag traditionsgemäss das neue Bundesratsfoto veröffentlicht.

Das Gruppenfoto haben diese Mediamatik-Lernenden gemacht (von links): Joel Burger, Julia Baumgartner, Dominique Schürch, Jan Peter, Lara Bichsel, Michelle Berger, Yannic Doutaz. Bild: Bundeskanzlei

Das Bundesratsfoto 2019 haben Mediamatik-Lernende des Bundesamtes für Informatik und Telekommunikation (BIT) aufgenommen – mit einem Smartphone, wie es im entsprechenden Communiqué heisst. Bundespräsident Ueli Maurer liess ihnen bei der Gestaltung freie Hand.

Idee, Hintergrundbild und Foto: Alles stammt von den Mediamatik-Lernenden. Ueli Maurer hatte ihnen nur eine Vorgabe gemacht: Das Foto sollte mit einem Smartphone aufgenommen werden.

1997 (von links): Bundespräsident Arnold Koller, Flavio Cotti, Jean-Pascal Delamuraz, Adolf Ogi, Kaspar Villiger, Ruth Dreifuss, Moritz Leuenberger, Bundeskanzler François Couchepin. 1998, Bild 1 (vorne, v.l.) Bundespräsident Flavio Cotti, Ruth Dreifuss, Jean-Pascal Delamuraz; (Mitte) Bundeskanzler François Couchepin, Arnold Koller; (hinten, v.l.) Moritz Leuenberger, Kaspar Villiger, Adolf Ogi. 1998, Bild 2: (von links): Adolf Ogi, Moritz Leuenberger, Ruth Dreifuss, Kaspar Villiger, Bundespräsident Flavio Cotti, Pascal Couchepin, Arnold Koller, Bundeskanzler François Couchepin. 1999, Bild 1 (von links): Pascal Couchepin, Flavio Cotti, Adolf Ogi, Bundespräsidentin Ruth Dreifuss, Arnold Koller, Bundeskanzler François Couchepin, Kaspar Villiger, Moritz Leuenberger. 1999, Bild 2 (von links): Moritz Leuenberger, Adolf Ogi, Ruth Metzler, Bundespräsidentin Ruth Dreifuss, Pascal Couchepin, Kaspar Villiger, Joseph Deiss, Bundeskanzler François Couchepin. 2000 (von links nach rechts, von hinten nach vorne): Joseph Deiss, Ruth Metzler, Bundeskanzlerin Annemarie Huber-Hotz, Ruth Dreifuss, Pascal Couchepin, Moritz Leuenberger, Bundespräsident Adolf Ogi, Kaspar Villiger. 2001 (von links): Bundeskanzlerin Annemarie Huber-Hotz, Joseph Deiss, Pascal Couchepin, Kaspar Villiger, Bundespräsident Moritz Leuenberger, Ruth Dreifuss, Ruth Metzler, Samuel Schmid. 2002 (von links): Joseph Deiss, Pascal Couchepin, Moritz Leuenberger, Bundespräsident Kaspar Villiger, Ruth Metzler, Ruth Dreifuss, Samuel Schmid, Bundeskanzlerin Annemarie Huber-Hotz. 2003 (von links): Ruth Metzler, Joseph Deiss, Kaspar Villiger, Micheline Calmy-Rey, Moritz Leuenberger, Bundespräsident Pascal Couchepin, Samuel Schmid, Bundeskanzlerin Annemarie Huber-Hotz. 2004 (von links): Moritz Leuenberger, Samuel Schmid, Pascal Couchepin, Bundespräsident Joseph Deiss, Micheline Calmy-Rey, Christoph Blocher, Bundeskanzlerin Annemarie Huber-Hotz, Hans-Rudolf Merz. 2005 (von links): Hans-Rudolf Merz, Micheline Calmy-Rey, Pascal Couchepin, Bundespräsident Samuel Schmid, Moritz Leuenberger, Joseph Deiss, Christoph Blocher, Bundeskanzlerin Annemarie Huber-Hotz. 2006, Bild 1 (von links): Hans-Rudolf Merz, Samuel Schmid, Pascal Couchepin, Bundespräsident Moritz Leuenberger, Micheline Calmy-Rey, Joseph Deiss, Christoph Blocher, Bundeskanzlerin Annemarie Huber-Hotz. 2006, Bild 2 (von links): Doris Leuthard, Christoph Blocher, Pascal Couchepin, Bundespräsident Moritz Leuenberger, Micheline Calmy-Rey, Samuel Schmid, Hans-Rudolf Merz, Bundeskanzlerin Annemarie Huber-Hotz. 2007 (von links): Doris Leuthard, Christoph Blocher, Moritz Leuenberger, Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey, Pascal Couchepin, Samuel Schmid, Hans-Rudolf Merz, Bundeskanzlerin Annemarie Huber-Hotz. Ein Suchbild im Jahr 2008 (von links): Eveline Widmer-Schlumpf, Moritz Leuenberger, Micheline Calmy-Rey, Bundespräsident Pascal Couchepin, Samuel Schmid, Doris Leuthard, Hans-Rudolf Merz, Bundeskanzlerin Corina Casanova. 2009, Bild 1 (von links): Ueli Maurer, Micheline Calmy-Rey, Moritz Leuenberger, Bundespräsident Hans-Rudolf Merz, Doris Leuthard, Pascal Couchepin, Eveline Widmer-Schlumpf, Bundeskanzlerin Corina Casanova. 2009, Bild 2 (von links): Didier Burkhalter, Eveline Widmer-Schlumpf, Moritz Leuenberger, Bundespräsident Hans-Rudolf Merz, Doris Leuthard, Micheline Calmy-Rey, Ueli Maurer, Bundeskanzlerin Corina Casanova. 2010, Bild 1 (von links): Didier Burkhalter, Bundeskanzlerin Corina Casanova, Eveline Widmer-Schlumpf, Ueli Maurer, Micheline Calmy-Rey, Hans-Rudolf Merz, Bundespräsidentin Doris Leuthard, Moritz Leuenberger. 2010, Bild 2 (von links): Didier Burkhalter, Eveline Widmer-Schlumpf, Johann Schneider-Ammann, Bundespräsidentin Doris Leuthard, Micheline Calmy-Rey, Simonetta Sommaruga, Ueli Maurer, Bundeskanzlerin Corina Casanova. 2011 (von links): Johann Schneider-Ammann, Didier Burkhalter, Doris Leuthard, Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey, Eveline Widmer-Schlumpf, Ueli Maurer, Simonetta Sommaruga, Bundeskanzlerin Corina Casanova. 2012 (von links): Johann Schneider-Ammann, Didier Burkhalter, Ueli Maurer, Bundespräsidentin Eveline Widmer-Schlumpf, Doris Leuthard, Simonetta Sommaruga, Alain Berset, Bundeskanzlerin Corina Casanova. 2013 (von links): Johann Schneider-Ammann, Eveline Widmer-Schlumpf, Simonetta Sommaruga, Didier Burkhalter, Doris Leuthard, Bundespräsident Ueli Maurer, Alain Berset, Bundeskanzlerin Corina Casanova. 2014 (von links): Johann Schneider-Ammann, Eveline Widmer-Schlumpf, Simonetta Sommaruga, Bundespräsident Didier Burkhalter, Doris Leuthard, Ueli Maurer, Alain Berset, Bundeskanzlerin Corina Casanova. 2015 (von links): Didier Burkhalter, Johann Schneider-Ammann, Eveline Widmer-Schlumpf, Doris Leuthard, Ueli Maurer, Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, Alain Berset, Bundeskanzlerin Corina Casanova. 2016 (von links): Alain Berset, Didier Burkhalter, Doris Leuthard, Bundespräsident Johann Schneider-Ammann, Ueli Maurer, Simonetta Sommaruga, Guy Parmelin, Bundeskanzler Walter Thurnherr. 2017, Bild 1 (von oben rechts nach unten links): Bundespräsidentin Doris Leuthard, Alain Berset, Ueli Maurer, Didier Burkhalter, Simonetta Sommaruga, Johann Schneider-Ammann, Guy Parmelin, Bundeskanzler Walter Thurnherr. 2017, Bild 2 (von oben rechts nach unten links): Bundespräsidentin Doris Leuthard, Alain Berset, Ueli Maurer, Simonetta Sommaruga, Johann Schneider-Ammann, Guy Parmelin, Ignazio Cassis, Bundeskanzler Walter Thurnherr. 2018 (von links): Guy Parmelin, Simonetta Sommaruga, Ueli Maurer, Bundespräsident Alain Berset, Doris Leuthard, Johann Schneider-Ammann, Ignazio Cassis, Bundeskanzler Walter Thurnherr. 28 Bilder Alle Bundesratsfotos seit 1997

«Perspektivenwechsel» nennen die Lernenden ihr Bild, das den Bundespräsidenten beim Fotografieren von Bürgerinnen und Bürgern zeigt. Der Fokus des Bundesrats liege damit auf dem Volk, erklären sie die Idee.

Das offizielle Bundesratsfoto wurde in einer Auflage von 45‘000 Exemplaren gedruckt. Ab dem 3. Januar 2019 liegt es an den Logen des Bundeshauses auf. Das Foto kann heruntergeladen und bestellt werden unter www.admin.ch. (pd/dwa)