Bildstrecke Mit Jungtalenten zur Goldmedaille: Das ist unsere Delegation für die World Skills Die Berufs-Weltmeisterschaften World Skills starten am 22. August in Russland. Mit dabei sind auch 41 junge Berufstätige aus der Schweiz, die der Welt eins zeigen wollen: Sie sind die Besten ihres Fachs. Kevin Capellini

Martin Amstutz, 21, Obwalden: Koch, Hotel & Gastroformation Schweiz. «Es ist mir eine Ehre, die Schweiz als Koch an den WorldSkills vertreten zu dürfen. Ich freue mich auf ein unglaubliches Erlebnis. Ich werde mein Bestes geben und strebe einen Podestplatz an.» (Bild: SwissSkills) Florian Baumgartner, 22, Bern: Elektroniker, HSR Hochschule für Technik Rapperswil. «Ich bin sehr gespannt auf die WorldSkills 2019! Die Konkurrenz wird bestimmt stark sein, doch das hindert mich nicht mein Bestes zu geben.» (Bild: SwissSkills) Rafael Bieler, 21, Bern: Zimmermann, Beer Holzbau AG. «Ich möchte dieses einmalige Erlebnis in vollen Zügen geniessen, dabei Leute mit gleicher Leidenschaft für ihren Beruf kennenlernen und mein Bestes geben, um die Schweiz würdevoll zu vertreten.» (Bild: SwissSkills) Amélia Brossy, 21, Waadt: Fachfrau Gesundheit, Universitätsspital Lausanne. «Die Goldmedaille! Ich arbeite hart, um das zu schaffen. Mein wichtigstes Ziel ist es, bei der Rückkehr aus Kazan nichts zu bereuen, alles gegeben zu haben und überzeugt zu sein, dass ich nichts besser hätte machen können.» (Bild: SwissSkills) Dario Coluggi, 19, St. Gallen: Druckertechnologe, Galledia Print AG. «Natürlich erwarte ich, dass ich eine Medaille schaffe. Ich werde auch alles, was ich während der Vorbereitung und der Meisterschaft lerne, sehr schätzen.» (Bild: SwissSkills) Jérémie Droz, 20, Waadt: Bauschreiner, Huwyler SA. «Eine unglaubliche und unvergessliche Erfahrung, Begegnungen und das Erlernen unbekannter von neuen Techniken.» (Bild: SwissSkills) Sonja Durrer, 19, Obwalden: Bäckerin-Konditorin-Confiseurin, Richemont Fachschule. «Ich möchte das Beste aus allem herausholen und die Chance nutzen.» (Bild: SwissSkills) Mario Enz, 22, Obwalden: Landschaftsgärtner, Markus Enz AG. «Ich möchte jeden Tag den vollen Einsatz geben, aber auch spezielle Momente geniessen können.» (Bild: SwissSkills) Nicolas Ettlin, 18, Genf: Web-Technologe, CFPT Informatik-Schule. «Ich hoffe, viel über meine Arbeit zu lernen, meine Grenzen auszutesten und das Beste aus mir herauszuholen.» (Bild: SwissSkills) Aurélie Fawer, 20, Waadt: Carosserielackiererin, Carrosserie Spiez AG. «Ich hoffe natürlich auf den ersten Platz, aber am wichtigsten ist mir, mit meiner Arbeit zufrieden zu sein.» (Bild: SwissSkills) Julian Ferrante, 20, St. Gallen: Kaufmann Hotel-Gastro-Tourismus, Hotel Intercontinental Davos. «Ich freue mich auf eine Erfahrungsreiche Zeit und fokussiere meine Bestleistung mit Ziel Platz 1.» (Bild: SwissSkills) Raphael Furrer, 19, Bern: Automatiker, azm Ausbildungszentrum Mittelland. «Ich möchte während des Wettkampfs meine bestmögliche Leistung abrufen. Dabei möchte ich den Event aber auch geniessen.» (Bild: SwissSkills) Loris Glauser, 22, Bern: Gipser-Trockenbauer, Viktor Wyss AG. «Ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis, alles geben, um den bestmöglichen Platz zu belegen.» (Bild: SwissSkills) Patrick Grepper, 22, Uri: Sanitär- und Heizungsinstallateur, Marty AG. «Ganz klar, meinen Vorgänger gerecht werden und Gold für die Schweiz holen.» (Bild: SwissSkills) Alexander Grossniklaus, 20, Bern: Formenbauer, hmf formenbau AG. «Ich möchte die Vorbereitung und die WorldSkills selbst in Kazan geniessen und meine beste Leistung abrufen.» (Bild: SwissSkills) Simon Herzog, 20. Luzern, Konstrukteur, RUAG Schweiz AG. «Dass ich mich bestmöglich auf die WorldSkills 2019 vorbereiten kann, meine Leistungen an den WorldSkills abrufen kann und auch möglichst viele gute Eindrücke mitnehme.» (Bild: SwissSkills) Markus Hintermann, 21, Graubünden: CNC-Fräser, Hamilton Bonaduz AG. «Ich bin sehr gespannt, was mich in Kazan erwartet. Natürlich werde ich mein Bestes geben, um ein super Resultat erzielen zu können.» (Bild: SwissSkills) Fabian Hodel, 22, Luzern: Landschaftsgärtner, Brechbühl Gartenbau GmbH. «Kazan wird ein unvergessliches Erlebnis. Ich reise nach Russland, werde mein Bestes geben und gleichzeitig auch geniessen.» (Bild: SwissSkills) Jérôme Hug, 21, Luzern: Maurer, Aregger AG. «Ich will meinen Horizont erweitern sowie das Gelernte und die Erlebnisse in meinem Leben nutzen und umsetzen. Vor allem aber will ich den Wettkampf gewinnen.» (Bild: SwissSkills) Nina Kahl, 22, St. Gallen: Goldschmiedin, mojo design GmbH. «Ich hoffe auf einen Einblick in die Arbeitsweise von Goldschmieden aus anderen Ländern, auf eine spannende und lehrreiche Zeit und viele tolle Erfahrungen.» (Bild: SwissSkills) Samanta Kämpf, 19, Thurgau: Möbelschreinerin, Herzog Küchen AG. «Ich erwarte an den WorldSkills 2019 einen eindrucksvollen und spannenden Event. Ich möchte diese Zeit in Kazan geniessen und möglichst viele Erfahrungen mitnehmen. Dabei ist mir wichtig, während des Wettkampfes mein Bestes zu geben.» (Bild: SwissSkills) Max Kohli, 20, Aargau, Steinmetz Architektur, Emil Fischer AG. «Ich will Gold.» (Bild: SwissSkills) Josia Langhart, 18, Bern: Automatiker, Fritz Studer AG. «Ich möchte viel Erfahrung sammeln und natürlich mein Bestes geben!» (Bild: SwissSkills) Renato Meier, 22, Aargau: Plattenleger, Weber Ofenbau AG. «Ich möchte meine bestmögliche Leistung zeigen können.» (Bild: SwissSkills) Rémy Mornod, 20, Freiburg: Metallbauer, Sottas SA. «Eine schöne Erfahrung und Spass bei den Wettkämpfen.» (Bild: SwissSkills) Lukas Muth, 19, Luzern: CNC Dreher, RUAG Schweiz AG. «Alles zu geben und das bestmögliche Resultat zu erreichen.» (Bild: SwissSkills) Christof Röllin, 21, Zug: Bau- und Landmaschinenmechaniker, Wismer Landtechnik AG. «Ich möchte das Bestmögliche aus dieser einmaligen Gelegenheit machen.» (Bild: SwissSkills) Sandro Sägesser, 21, Aargau: Carrosseriespengler, Carrosserie Zumbrunn AG. «Ich will die vier Wettkampftage durchziehen und eine saubere Arbeit abliefern können, welche mich zufriedenstellt.» (Bild: SwissSkills) Damian Schmid, 20, St. Gallen: Automobil-Mechatroniker, Altherr Nutzfahrzeuge AG. «Ich erwarte in Russland ein fairer Wettkampf und eine lehrreiche Zeit.» (Bild: SwissSkills) Michael Schranz, 20, Bern: Anlageelektriker, Licht- und Wasserwerk Adelboden AG. «Ich gebe an den WorldSkills 2019 mein Bestes und möchte Erfahrung sammeln, die mich weiterbringt.» (Bild: SwissSkills) Thomas Schranz, 21, Bern: Polymechaniker Automation, Licht- und Wasserwerk Adelboden AG. «Möglichst viele gute Erfahrungen und Momente mitnehmen.» (Bild: SwissSkills) Denise Stöckli, 21, Nidwalden: Bekleidungsgestalterin, Lehratelier Uri. «Ich möchte das Beste aus mir herausholen; vielleicht reise ich dann mit einer Medaille nach Hause.» (Bild: SwissSkills) Bryan Tabinas, 21, Bern: IT-Software-Lösungen für Unternehmen, gateway.one. «Natürlich möchte ich gewinnen. Die Konkurrenz ist jedoch sehr stark. Es wird anstrengend und hart, aber das ist eben meine gewollte Challenge. Und eines bin ich mir sicher – ich gebe vollen Einsatz!» (Bild: SwissSkills) Vanessa Tschümperlin, 22, Zürich: Kosmetikerin, Tropicana Kosmetik. «An den Wettkampftagen möchte ich mein Bestes zeigen und ich erhoffe mir, dass ich am Schluss mit meiner Leistung zufrieden bin. Und ich will natürlich eine Medaille nach Hause bringen.» (Bild: SwissSkills) Rahel Weber, 21, Zürich: Bäckerin-Konditorin-Confiseurin, Richemont Fachschule. «Ich möchte aus dieser Zeit viel mitnehmen und meine volle Energie darin stecken, dass ich am Ende sagen kann: Ich habe mein Bestes gegeben und bin zufrieden mit meiner Leistung.» (Bild: SwissSkills) Martina Wick, 21, St. Gallen: Restaurationsfachfrau, Hof Weissbad. «Ich will mein Können während einem fairen Wettkampf unter Beweis stellen.» (Bild: SwissSkills) Boije Widrig, 20, Graubünden: Elektroinstallateur, Elektro-Raetus AG. «Die Teilnahme an einem solchen Wettbewerb ist etwas Besonderes und diese Chance möchte ich gerne nutzen und mein Bestes geben. Wie es dann ausgeht, werde ich sehen.» (Bild: SwissSkills) Chantal Wiedmer, 21, Bern: Floristin, Blumen Gardyland Gmbh. «Ich will an den WorldSkills meine beste Leistung abliefern und viele neue Erfahrungen sammeln.» (Bild: SwissSkills) Sebastian Zenhäusern, 19, Wallis: Schweisser, Lonza AG. «Ich freue mich sehr auf die Vorbereitungszeit und den Wettkampf. Ich habe ein super Team, das mich immer unterstützt und zusammen geben wir unser Bestes.» (Bild: SwissSkills) Daniela Ziller, 21, Freiburg: Dekorationsmalerin, Fontana und Söhne GmbH. «Ich erwarte eine unvergessliche und lehrreiche Zeit. Da die WorldSkills eine einmalige Chance sind, will ich sie auch geniessen und am Ende natürlich zufrieden sein können mit meinen Leistungen.» (Bild: SwissSkills) Ilona Züst, 22, Appenzell Ausserrhoden: Polygrafin, AVD Goldach AG. «Ich möchte die Aufgaben bestmöglich bestreiten und so viel wie möglich für meine Zukunft aus dem Erlebnis WorldSkills 2019 mitnehmen.» (Bild: SwissSkills) Bundesrat Guy Parmelin und die Schweizer WorldSkills-Delegation. (Bild: SwissSkills) 42 Bilder Diese 41 Berufstätigen vertreten die Schweiz an den WorldSkills 2019

Die Aufregung bei den Schweizer Teilnehmenden ist gross. Rund 41 junge Berufstätige aus den verschiedensten Kantonen des Landes sind dabei, wenn am 22. August die Berufs-Weltmeisterschaft in der russischen Stadt Kazan startet. Dort müssen sie ihr Können, ihre Leistungen in ihrem jeweiligen Fach- und Ausbildungsbereich auf die Probe stellen. Doch die Schweizer Delegation ist nicht alleine – die Konkurrenz ist gross.

Insgesamt treten 1600 Berufsleute aus 63 Ländern an und messen sich gegenseitig in rund 56 verschiedenen Berufs-Disziplinen. Über Landmaschinenmechanik zu Elektrotechnik bis hin zu Kosmetik. Die Bandbreite der Wettbewerbe in den verschiedenen Berufen ist gross.

Wettkampf mit langer Tradition

Und so auch der Druck auf die jungen Teilnehmer. An der letzten Weltmeisterschaft 2017 in Abu Dhabi, als die Leistungen der verschiedenen Länder in den Berufskategorien gemessen wurden, holte die Schweizer Delegation elf Goldmedaillen. «Ich freue mich riesig, bin aber auch mega angespannt, jetzt wo es los geht», verrät etwa Polygrafin Ilona Züst gegenüber dem Blick.

Der Wettkampf, der alle zwei Jahre durchgeführt wird, kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Bereits 1950 fand in Madrid die erste Ausgabe statt und hatte damals das Ziel der Völkerverständigung und trug den Beinamen «Berufsolympiade».

Die diesjährige WorldSkills in der russischen Stadt Kazan ist bereits die 45. Ausgabe des Turniers. Sie dauert vom 22. bis zum 27. August. Insgesamt werden Goldmedaillen in 56 verschiedenen Kategorien vergeben.