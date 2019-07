Mond-Spektakel in der Schweiz trotz teils Wolken gut zu sehen – die besten Bilder aus aller Welt

Die partielle Mondfinsternis aufgenommen: epa07721190 A partial lunar eclipse rise during a firework at the Brezel festival in Speyer, Germany, 16 July 2019. The partial lunar eclipse on the night of 16 July 2019 will take place 50 years after the astronauts Neil Armstrong, Buzz Aldrin and Michael Collins launched aboard a Saturn V rocket toward the Moon on 16 July 1969. The year 2019 marks the 50th anniversary of the first moon landing on 20 July 1969. EPA/RONALD WITTEK (Bild: Ronald Wittek)