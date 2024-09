Neue Leitlinien Nach Eklat um «Arena»-Moderator Sandro Brotz: Das Schweizer Fernsehen geht rigoros gegen Meinungsäusserungen seiner Mitarbeiter vor Die Chefredaktion will nicht, dass sich Angestellte in den sozialen Netzwerken politisch äussern. Selbst die Regenbogen-Fahne darf im Internet nicht mehr gezeigt werden – sie könnte Sympathie für die «Ehe für alle» ausdrücken.

«Die Menschenrechte sind universell und gelten für alle. Ausser für die Mitarbeiter des Schweizer Fernsehens.»

Mit diesen Worten bringt ein Angestellter von SRF seine Frustration auf den Punkt.

Vor ein paar Tagen fand eine Videokonferenz statt, in der die Chefredaktion des Schweizer Fernsehens die Mitarbeiter daran erinnerte, dass sie sich in den sozialen Netzwerken politisch nicht äussern dürften.

Auf Widerspruch stiess dabei unter anderem die Anweisung, dass die Angestellten in ihren Profilen die Fahne in den Farben des Regenbogens zum Verschwinden bringen sollten. Denn das Symbol der Schwulen- und Lesbenbewegung stehe für die «Ehe für alle»; über die Vorlage werden die Schweizer Stimmberechtigten entscheiden, weil ein Komitee genug Unterschriften dagegen gesammelt hat.

Eine neue Direktive der Chefredaktion sorgt für Unruhe beim Schweizer Fernsehen. Bild: Keystone

Erwünscht sind möglichst profilierte Eunuchen

Ein Redaktor findet, dass das Schweizer Fernsehen damit zu weit gehe. Erstens gebe es das Recht auf freie Meinungsäusserung. Zweitens entspreche die Vorlage wichtigen Menschenrechten wie dem Verbot der Diskriminierung und der Gleichheit vor dem Gesetz. Ein Journalist vermutet, dass die Chefredaktion von SRF nun überreagiere – wegen Sandro Brotz.

Der Moderator der «Arena» hatte Mitte März in einem Tweet die Teilnehmer einer Kundgebung in Liestal kritisiert. Die Demonstranten protestierten gegen Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Brotz geriet in einen gewaltigen Shitstorm und unterbrach seine Aktivitäten auf den sozialen Plattformen.

Sandro Brotz. SRF

Anfang April präsentierte das Schweizer Fernsehen neue pu­blizistische Leitlinien. Darin steht: «SRF-Mitarbeitende stellen sich nicht in den Dienst von öffentlichen Aktionen mit politischen Zielen. Sie wahren Distanz zu Interessengruppen und Anliegen. Sie vermeiden politische Äusserungen in der Öffentlichkeit.» Die Mitarbeiter eines öffentlichen Fernsehsenders, der mit Gebühren finanziert wird, sollen sich also in der Öffentlichkeit politisch neutral verhalten.

Elena Obreschkow von der Mediengewerkschaft SSM stimmt dem Grundsatz zu. Bei der politischen Meinungsäusserung sei Zurückhaltung sicher richtig, sagt sie. Dann fügt sie aber an: «Zu weit geht es, wenn die politische Meinungsäusserung komplett unterbunden wird. Die bekannten SRF-Gesichter sollen mit einer Community im Austausch stehen – das Unternehmen begrüsst das ausdrücklich. Dann können diese Angestellten keine Eunuchen sein in der Äusserung ihrer Ansichten.»

Was sagt Chefredaktor Tristan Brenn zur Kritik? Ist der Eindruck richtig, dass die Unternehmensleitung des Schweizer Fernsehens zwar gerne profilierte Mitarbeiter hätte, aber sofort das Fracksausen bekommt, wenn ein Moderator in der Öffentlichkeit aneckt?

Seit 2014 Chefredaktor bei SRF: Tristan Brenn. Oscar Alessio / SRF

«Journalistinnen und Journalisten können sich auch zu kon­troversen Themen äussern, Haltung zeigen, analysieren, kritisch hinterfragen», sagt Brenn. Persönliche Meinungsäusserungen zu Abstimmungsvorlagen und Wahlen seien hingegen nicht erlaubt. Bei Abstimmungsvorlagen gelte für SRF-Mitarbeitende eine erhöhte Sorgfaltspflicht.

Auf Facebook sei der sogenannte Regenbogen-Button Teil einer Kampagne für die «Ehe für alle», betont Brenn. Die Grüne Partei rufe dazu auf, das Referendum zur Vorlage unter anderem mit diesen Buttons zu ­bekämpfen. Anders sei es zum Beispiel bei einer Gay-­Pride-­Kundgebung. Selbstverständlich dürften SRF-Mitarbeitende dort teilnehmen und auch zur Teilnahme aufrufen.

Auch auf Kritik am eigenen Betrieb reagiert SRF sensibel

Einige SRF-Angestellte stören sich nicht nur an der Einschränkung der politischen Meinungsäusserung. Auch über den eigenen Betrieb dürfe man öffentlich nichts sagen – ja nicht einmal einen Artikel über das Schweizer Fernsehen im Internet verbreiten oder auch nur liken. Sofort melde sich dann ein Vorgesetzter, weise einen zurecht und erinnere an die Treuepflicht.

Elena Obreschkow von der Gewerkschaft SSM kritisiert, dass das Schweizer Fernsehen ein zu enges Verständnis der Treuepflicht habe. Dass Angestellte keine Interna verbreiten dürften, sei klar. «Dennoch sollte es eine gewisse Freiheit geben, wenn sich SRF-Angestellte zu Themen wie der digitalen Transformation, den Anstellungsbedingungen oder den Belästigungen beim Westschweizer Fernsehen äussern wollen.» Obreschkow betont:

«Es geht nicht an, dass SRF den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Maulkorb verpasst.»

Chefredaktor Brenn entgegnet, Kritik am eigenen Unternehmen und am Programm sei erlaubt und erwünscht. «Allerdings rufen wir die Mitarbeitenden dazu auf, den direkten, internen Weg zu wählen und Themen direkt mit den zuständigen Personen zu besprechen.»

Ein Mitarbeiter meint, die Chefredaktion reagiere allzu sensibel auf Kritik. Mehr Gelassenheit wäre gut – auch bei Sympathiebezeugungen von Angestellten für die «Ehe für alle».