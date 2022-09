Schlussergebnis AHV-Reform

Die AHV-Reform ist hauchdünn zustandegekommen: Am Ende machten 32’316 Stimmen den Unterschied aus. Knapp war mit 50,6% vor allem die Erhöhung des Frauenrentenalters um ein Jahr auf 65. Damit gehen Frauen und Männer künftig gleichzeitig in Rente. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Querfinanzierung der AHV wurde mit 55,1% angenommen. Damit die AHV-Reform durchkommt, mussten beide Vorlagen akzeptiert werden. Es ist die Erste AHV-Abstimmung seit 27 Jahren, die angenommen wurde.

Erhöhung Frauenrentenalter:

Zustimmung in: AG (55%), AI (65%), AR (59%), BE (50%), BL, (51%), GL (52%), GR (56%), LU (59%), NW (65%), OW (61%), SG (58%), SO (50%), TG (58%), UR (57%), SZ (61%), ZG (65%), ZH (56%)



Ablehnung in: BS (53%), FR (61%), GE (63%), JU (71%), NE (65%), SH (50%), TI (57%), VD (62%), VS (55%)

Erhöhung Mehrwertsteuer:

Zustimmung in: AG (58%), AI (63%), AR (60%), BE (55%), BL (55%), BS (52%), GL (55%), GR (59%), LU (62%), NW (66%), OW (61%), SH (55%), SG (60%), SO (53%), SZ (61%), TI (51%), TG (61%), UR (58%), VS (50%), ZG (67%), ZH (60%)



Ablehnung in: FR (52%), GE (57%), JU (62%), NE (55%), VD (54%)