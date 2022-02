NEUES LOHNMODELL Höhere Fixlöhne für SRG-Chefs: Gerhard Pfister schämt sich fremd und attackiert den Verwaltungsrat – wie reagiert Sommaruga? Die SRG-Geschäftsleitung erhält keine Boni mehr, dafür aber höhere Fixlöhne. Mitte-Präsident Gerhard Pfister schämt sich darum für seine Parteikollegen im SRG-Verwaltungsrat. Eine Initiative der SVP zur Senkung der Haushaltsabgabe will er aber nicht unterstützen.

Mitte-Präsident Gerhard Pfister ist empört über die SRG, Bundesrätin Simonetta Sommaruga nimmt den öffentlichen Rundfunk in Schutz. Keystone

Die acht Mitglieder der SRG-Geschäftsleitung erhalten ab 2023 keine Boni mehr. Die bisherige durchschnittliche variable Lohnkomponente wird aber in voller Höhe dem Fixlohn zugeschlagen. Die Nachricht, die dieses Portal vor zwei Tagen verbreitete, hat zu heftigen Reaktionen geführt.

Pfister bezeichnet SRG erneut als «Saftladen»

Der Präsident der Mitte, Gerhard Pfister, attackierte den SRG-Verwaltungsrat in einem Tweet. «Statt variabler Boni (in staatsnahen Unternehmen ohnehin falsch) erhöht man das Fixum leistungsunabhängig», schrieb Pfister. Geschähe dies bei Banken, würde das Schweizer Fernsehen investigativ tätig werden.

«Aber bei Saftläden ist’s ok.»

Nicht zum ersten Mal bezeichnete der Mitte-Präsident die SRG als «Saftladen». Pfister schloss seine Nachricht mit den Worten: «Bevor jemand mir die Parteibüchlein der VR-Mitglieder vorhält: Ich schäme mich fremd.»

Im neunköpfigen Verwaltungsrat der SRG sind drei Personen, die das Parteibuch der Mitte haben. Pfister distanziert sich nun von ihnen - vor allem vom SRG-Präsidenten, Jean-Michel Cina. Dieser war Fraktionschef im Bundesparlament und Staatsrat im Wallis. Trotzdem schafft er es offenbar nicht, den Parteichef von Ausbrüchen gegen die SRG abzuhalten.

Pfister hat die Radio- und Fernsehgesellschaft schon mehrfach dafür kritisiert, dass sie einmal wie ein Unternehmen in einem offenen Markt argumentiere und dann wieder auf die Privilegien eines staatsnahen Betriebes poche. Die Löhne sollen so hoch sein wie in der Privatwirtschaft, aber an den staatlich geschützten Privilegien gegenüber privaten Medienunternehmen soll nicht gerüttelt werden. Dieser Widerspruch bringt Pfister in Rage.

Gewerkschaft fordert Senkung der Kaderlöhne

Wie denkt man im Departement von Medienministerin Simonetta Sommaruga (SP) über die höheren Fixlöhne für die SRG-Chefs? Departementssprecherin Annetta Bundi erklärt: «Die Festlegung der Entschädigungen der SRG-Geschäftsleitungsmitglieder ist nicht Sache des Bundes, sondern der SRG.» Verantwortlich dafür sei der Verwaltungsrat.

Die SRG habe das Departement im Dezember darüber informiert, dass sie einen Systemwechsel der Kaderentlöhnung vornehme, indem die variable Komponente in den Fixlohn integriert werde - wie es andere Schweizer Unternehmen und Organisationen in letzter Zeit auch schon beschlossen hätten. «Die Gesamtvergütung der Kader wird sich dadurch nicht verändern», betont Annetta Bundi.

Sommaruga hat also keine Einwände gegen die Umstellung. Auch Corinne Bachmann, Zentralsekretärin der Mediengewerkschaft SSM, begrüsst die Aufhebung der variablen Lohnbestandteile. Sie merkt aber an:

«Es wäre aus unserer Sicht angebracht gewesen, die Kaderlöhne etwas zu senken.»

Die Gewerkschaft SSM hätte sich gewünscht, dass die Geschäftsleitung dadurch einen Beitrag an die allgemeinen Sparmassnahmen bei der SRG leistet.

Bundespolitiker aus verschiedenen Parteien kritisierten, dass leistungsabhängige Lohnbestandteile vollumfänglich den Fixlöhnen des obersten SRG-Kaders zugeschlagen werden. FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen bezeichnete dies als «Witz.»

Nun verdichten sich die Hinweise, dass die SVP bald eine Volksinitiative lanciert: Die Haushaltsabgabe soll von 335 Franken auf 200 Franken reduziert werden. Eine Umsetzung dieser Forderung würde die SRG hart treffen. Befürwortet Mitte-Präsident Gerhard Pfister das Begehren? «Nein, das bringt nichts», teilt er mit. SRG-Präsident Jean-Michel Cina wird es erleichtert zur Kenntnis nehmen.