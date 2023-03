Neutralität Es hagelt Kritik für «Kriegsrausch»-Aussagen: Nur die SVP stützt Alain Berset Politische Freunde und Feinde entrüsten sich über Aussagen von Bundespräsident Alain Berset, wonach er in «gewissen Kreisen» einen «Kriegsrausch» wahrnehme.

Es brodelt in Bundesbern. Bundesrat Alain Berset wird von fast allen Parteien – inklusive seiner SP – kritisiert für Aussagen, die er in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» gemacht hat. Nur die SVP bejubelt den Bundespräsidenten. Die Diskussion über die Neutralität hat eine neue Wendung genommen.

Bundespräsident Alain Berset spricht während der Frühlingssession der Eidgenössischen Räte am Dienstag, 14. März 2023, im Ständerat in Bern. Bild: Anthony Anex/Keystone

Im Interview plädiert Berset für eine Schweizer Neutralität mit «hartem Kern» und verteidigt das Verbot für die indirekte Weitergabe von Schweizer Waffen an die Ukraine. Mit Russland müsse man verhandeln, «je früher, desto besser». Und: Er spüre einen «Kriegsrausch in gewissen Kreisen».

Aus dem Interview geht nicht explizit hervor, wen er mit «gewissen Kreisen» meint. Richtet er sich gegen Bundesratskollegin und Verteidigungsministerin Viola Amherd, von der bekannt ist, dass sie die Weitergabe von Schweizer Kriegsmaterial erleichtern möchte? Spielt er auf die Befürworter im Parlament an? Oder meint er die westliche Staatengemeinschaft?

FDP, Mitte und GLP wehren sich

So oder so: Bundespolitiker lassen das nicht auf sich sitzen. Gegenüber SRF nehmen die Parteipräsidenten von FDP, Mitte und Grünliberalen Stellung. So sagt FDP-Parteipräsident Thierry Burkart, er sei schockiert über Bersets Aussagen. Er spreche vom Kriegsrausch, meine damit aber nicht Russland, das ein souveränes Land angegriffen hat, sondern die westlichen Staaten. «Das ist alles andere als neutral. Das schadet dem Ansehen und der Positionierung unseres Landes.»

Mitte-Parteipräsident Gerhard Pfister sieht in Bersets Aussagen ein gefährliches Narrativ – das Narrativ derjenigen, die sich auf die Seite von Russland stellen und alle Bemühungen, der Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung zu helfen, als Kriegstreiberei disqualifizieren.

GLP-Präsident Jürg Grossen pflichtet bei: «Der Bundespräsident hat sich in diesem Interview in der Wortwahl vergriffen.» Er bezichtige Parteien, die sich für indirekte Waffenlieferungen aussprechen, eines Kriegsrausches. Davon könne keine Rede sein.

«Berset versteckt sich überall hinter der Neutralität»

Selbst SP-Politikerinnen und Politiker kritisieren ihren Bundesrat. In einem Interview mit der NZZ knöpft sich Co-Parteipräsident Cédric Wermuth den Bundesrat vor: «Ich teile den Wunsch von Alain Berset nach einem Ende des Blutvergiessens, aber weder seine Analyse noch die Schlussfolgerungen.» Es gebe momentan keine Perspektiven für Verhandlungen mit Putin.

Wenn Berset schon gegen die Wiederausfuhr von Munition sei, müsse er wenigstens an der Spitze sein, wenn es um die Sanktionen gegen Oligarchen, den Rohstoffhandel, den Schuldenschnitt für die Ukraine und um die humanitäre Hilfe gehe. Aber der Bundesrat sei «leider wenig kohärent. Er versteckt sich überall hinter der Neutralität.»

SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer stellt gegenüber «Blick» klar, man teile Bersets Analyse nicht und habe ihm das so mitgeteilt. SP-Vizefraktionschefin Samira Marti sagt, Friedensverhandlungen mit Putin seien im Moment nicht möglich. Das sei die traurige Wahrheit. «Diese zu verschleiern, ist problematisch.»

SP-Fraktionspräsident Roger Nordmann weist gegenüber SRF den Vorwurf des Kriegsrausches zurück: «Nicht in der Schweiz ist man in einem Kriegsrausch, sondern Herr Putin ist in einem Kriegsrausch.»

SVP und Mass-voll bejubeln Berset

Rückhalt erhält Bundesrat Berset für einmal von seinen politischen Widersachern. Die Position des Bundespräsidenten sei «vernünftig», sagt SVP-Parteipräsident Marco Chiesa gegenüber SRF. Das Neutralitätsrecht sei klar: keine Waffen an Kriegsparteien.

Unterstützung erhält Berset ebenso von der Bewegung Mass-voll, also von genau jenen Menschen, die Berset während der Pandemie stark kritisiert haben. «Die Friedensbewegung verbucht weitere Erfolge!», schreibt Mass-voll auf Twitter und zitiert aus dem Berset-Interview der «NZZ am Sonntag». «Unser Engagement wirkt, weiter so!»