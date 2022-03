Neutralitätsdebatte Die Schweiz blickt in der Armeefrage nach Schweden – liegt dort der Vorhof zur Nato? Schweizer Politiker stellen die Neutralität in der Sicherheit zur Debatte. Das Beispiel Schweden zeigt: Mit der Parteilosigkeit kann es dann schnell vorbei sein.

Ein sehr aktives Bild von Neutralität: Schweden nimmt an der Nato-Übung Cold Response in Norwegen teil. Auch Ministerpräsidentin Magdalena Andersson trat dabei auf. Anders Wiklund/TT News Agency

Die Schweiz und die Neutralität: In Zeiten des Friedens gibt es daran wenig zu deuteln. Doch Kriege wie die Invasion Russlands in die Ukraine stellen Fragen zum Platz der Eidgenossenschaft in der Weltgemeinschaft. Wie wenig griffig das Schweizer Neutralitätsverständnis war, bewies der Bundesrat bei der Übernahme von EU-Sanktionen gegen Russland nur Tage nach dem Einmarsch der Truppen.

Auch in der Sicherheitspolitik gibt es einen Interpretationsspielraum für die parteilose Schweiz. Wie sehr, bewies Anfang Woche Mitte-Präsident Gerhard Pfister in einem Interview gegenüber dieser Zeitung. Er forderte darin, man müsse sich überlegen, «wie die neutrale Schweiz beispielsweise ihre Kampfjets in die Verteidigungsstrategie von Europa und der Schweiz einbringen könnte.»

Einen Nato-Beitritt schloss Pfister aus – und mit ihm viele andere. Auffällig oft geht der Blick der Schweizer Politik dieser Tage aber gegen Schweden. Zuletzt war es etwa GLP-Nationalrätin Corina Gredig, welche die Skandinavier als leuchtendes Beispiel für eine aktivere Neutralität hochhielt.

Das geschieht nicht zufällig. Schweden gleicht in vielen Gesichtspunkten der Schweiz: ein reiches Land mit einer vergleichbaren Einwohnerzahl und einer Tradition der Neutralität, die bis auf die napoleonischen Kriege zurückgeht. Doch anders als Bern hat Stockholm die Eigenständigkeit in den vergangenen drei Jahrzehnten stetig aufgeweicht. 1995 trat Schweden der EU bei, 2002 verknappte Ministerpräsident Göran Persson die Neutralität offiziell zur Bündnislosigkeit.

Die aktuell aber wohl wichtigste Neuerung in Schwedens Aussenpolitik geschah 2014, als sich die Nato-Vertreter in Wales trafen. Auch als Reaktion auf Russlands Krim-Annexion verschärfte sich der Ton – und fünf Länder, darunter Schweden, errangen dabei den EOP-Status. Die Abkürzung steht für Enhanced Opportunities Partner und meint Staaten, die nicht Nato-Mitglied sind, aber die Zusammenarbeit mit dem Militärpakt intensivieren. In der Erklärung von Wales hiess es bereits damals «Wir sind bereit, andere Partner dazuzunehmen, wenn ihre Beiträge und Interessen dies rechtfertigen.» 2020 stiess die Ukraine zu diesem Kreis.

Eine «massgeschneiderte» Lösung

Die Nato beschreibt die EOP als eine «massgeschneiderte Zusammenarbeit» mit den jeweiligen Staaten zum Ziel einer «vertieften Mitwirkungsmöglichkeit». Konkret bedeutet es, dass beispielsweise die schwedische Armee an Militärübungen der Nato teilnehmen darf. Noch bis Freitag läuft etwa das Grossmanöver Cold Response in Norwegen.

An der Truppenübung mit rund 30’000 Soldaten, 200 Flugzeugen und 50 Schiffen beteiligen sich auch die schwedischen Streitkräfte. Ausserdem bietet der EOP-Status einen regulären Austausch in Sicherheitsfragen auf Ministerebene, einen geordneten Informationsaustausch und eine engere Zusammenarbeit in der Krise – so geschehen etwa in Jordanien während der Corona-Pandemie.

Grundlage und Bedingung ist, dass sich die Armeen angleichen, um im Ernstfall besser aufeinander abgestimmt zu sein. Die Nato führt ganze Datenbanken, welche die Standardisierung vorantreiben sollen – die Liste reicht von Munitionsgrössen über Funksprüche bis zu grösseren Anschaffungen von militärischem Gerät. Oft genanntes Beispiel im Zusammenhang einer westlichen Luftabwehr: der F-35, von der Schweiz als möglicher neuer Kampfjet auserkoren und als besonders effektiv gepriesen, wenn er im Verbund fliegt.

Starke Signale aus Finnland und Schweden

Aber ist es dann noch weit hin bis zu einer vollumfänglichen Nato-Mitgliedschaft? Tatsächlich könnte man unter dem Licht der aktuellen Ereignisse die EOP auch als einen Art Vorhof der Nato betrachten. Von den sechs Mitgliedern haben Georgien und die Ukraine ganz offen auf eine volle Nato-Mitgliedschaft spekuliert.

Finnland, das eine lange Aussengrenze zu Russland teilt, soll dieses oder nächstes Jahr ein Gesuch für einen Nato-Beitritt stellen, berichteten Medien vor zwei Wochen. Und von schwedischer Seite war der Auftritt von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson an der Nato-Übung Cold Response ein starkes Signal für einen mittelfristigen Nato-Beitritt. Nach einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz bekräftigte sie denn auch, Schweden würde Partnern im Notfall militärisch helfen.

Davon ist die Schweiz noch weit entfernt. Im Moment besteht zwar auch eine Zusammenarbeit mit der Nato, die Schweiz ist Mitglied der Partnerschaft für Frieden. Eine Teilnahme an Militäroperationen ist aber nur unter dem UNO-Mandat möglich.