Nidwalden: Vandalen am Werk – die Polizei sucht Zeugen In Buochs und Ennetbürgen haben Unbekannte am Wochenende beträchtlichen Sachschaden angerichtet. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Die Vandalen haben Verkehrsschilder ausgerissen. (Bild: Kantonspolizei Nidwalden)

In der Nacht auf Sonntag waren in Buochs und Ennetbürgen Vandalen unterwegs. Wie die Nidwaldner Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte, wurden mehrere Verkehrssignale zerstört. Auf der Stanserstrasse in Ennetbürgen wurde im Bereich der Ampelanlage für die Pistenquerung mit der Hauptstrasse ein Meteorschacht entfernt. Weiter dorfeinwärts, beim Restaurant Nidair, haben die Unbekannten ein Inselleuchtpfosten samt Signal umgerissen. Die Spur der Verwüstung zog sich anschliessend auf dem Flugplatz weiter und endete auf der Flurhofstrasse in Buochs, wo mehrere Signale ausgerissen und teils samt Fundament in den Scheidgraben geworfen wurden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Täterschaft machen können. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Kantonspolizei Nidwalden unter der Nummer 041/618 44 66.

